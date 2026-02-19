“Izmeklēšanai jānorit atbilstoši likumam!" Karalis Čārlzs III sniedz paziņojumu pēc brāļa Endrū aizturēšanas
Karalis Čārlzs III ir izteicies par sava brāļa, bijušā prinča Endrū, aizturēšanu.
Jau vēstīts, ka savās mājās Anglijas austrumos aizturēts bijušais Lielbritānijas princis Endrū, pastāvot aizdomām par amatnozieguma izdarīšanu. Viņš aizturēts 19. februāra rītā — savā 66. dzimšanas dienā, apstiprināja policija.
Ceturtdien Bekingemas pils izplatītā paziņojumā karalis Čārlzs III sacīja: “Ar visdziļākajām bažām esmu uzzinājis par Endrū Mauntbatenu-Vindzoru un aizdomām par iespējamu amatnoziegumu publiskā dienestā. Turpmākais būs pilns, godīgs un pienācīgs process, kura gaitā šo jautājumu izmeklēs atbilstošā kārtībā un kompetento iestāžu vadībā. Kā jau iepriekš esmu teicis, šajā darbā tām ir mūsu pilnīgs un nelokāms atbalsts. Ļaujiet man skaidri uzsvērt: likumam jānorit savu gaitu. Kamēr šis process turpinās, man nebūtu pareizi to komentēt plašāk. Tikmēr mana ģimene un es turpināsim pildīt savu pienākumu un kalpot jums visiem."
Šis paziņojums sekoja vēsturiski nozīmīgam notikumu rītam. Pirmā norāde par notikušo parādījās, kad attēlos bija redzami policijas darbinieki Vudfermā karaļa Sandringemas īpašumā, kur Endrū ir dzīvojis kopš pārcelšanās no "Royal Lodge".
Vēlāk Temzas ielejas policija paziņoja, ka tiek pārmeklēts arī viņa īpašums Vindzorā.
Iestādes izmeklē Endrū saistībā ar apgalvojumu, ka, pildot Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa pienākumus, viņš dalījies ar konfidenciālu informāciju ar mirušo, par seksuāliem noziegumiem notiesāto Džefriju Epstīnu.
Bijušais princis noliedzis jebkādu pārkāpumu izdarīšanu un izteicis nožēlu par draudzību ar Epstīnu, taču nav atbildējis uz konkrētiem lūgumiem sniegt komentārus pēc tam, kad ASV valdība publicēja jaunākos Epstīna lietas dokumentus.
Tiek uzskatīts, ka Endrū ir pirmais britu karaliskās ģimenes loceklis, kurš mūsdienu britu vēsturē ticis aizturēts.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.