Krievija "ārvalstu aģentu" sarakstā iekļāvusi Hruščova mazmeitu
Krievija iekļāvusi "ārvalstu aģentu" sarakstā bijušā PSRS līdera Ņikitas Hruščova mazmazmeitu - ASV akadēmiķi Ņinu Hruščovu.
Sarakstā jau iekļauti 1164 cilvēki, ko Krievija uzskata par kaitējošu Putina režīmam, jeb, kas, pēc Kremļa domām, izplata dezinformāciju vai publiski iestājas pret Krievijas politiku. 62 gadus vecā Ņina Hruščova strādā par profesori Ņujorkas "The New School" universitātē, un ir apmeklējusi Krieviju arī pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā 2022. gadā.
Viņas vectēvs Ņikita Hruščovs vadīja PSRS no 1953. līdz 1964. gadam, kad tika gāzts no amata. Hruščovs ir pazīstams ar to, ka 1956. gada kongresā izteica kritiku pret Staļina režīmu. "Tas man nebija pārsteigums," par savu iekļūšanu sarakstā pauda Hruščova, norādot, ka ir savādi vērot, ka Krievijas atgriežas pie Staļina laika izpausmēm. "Kad Staļins atgriežas, Hruščovs pazūd," viņa piebilda.