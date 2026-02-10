Karalis Čārlzs nāk klajā ar paziņojumu par brāli Endrū un jaunajiem apgalvojumiem pret viņu
Karalis Čārlzs ir nācis klajā ar nozīmīgu paziņojumu par savu brāli, bijušo princi Endrū Mauntbatenu-Vindzoru.
Ņemot vērā ziņas, ka Temzas ielejas policija izmeklē sūdzību, kurā apgalvots, ka Endrū esot dalījies ar konfidenciālu informāciju ar Džefriju Epstīnu, Bekingemas pils publiskoja paziņojumu, solot sadarboties ar tiesībsargājošajām iestādēm.
Jaunajā paziņojumā pirmo reizi tika runāts arī par karaļa brāļa rīcību kopš brīža, kad Endrū un viņa bijusī sieva Sāra Fērgusone vairākkārt tika pieminēti jaunākajos Epstīna lietas materiālos, ko publicēja Tieslietu departaments.
“Karalis ir skaidri darījis zināmus — gan vārdos, gan ar bezprecedenta rīcību — savas dziļās bažas par apsūdzībām, kas turpina nākt gaismā saistībā ar mistera Mauntbatena-Vindzora rīcību,” teikts pils paziņojumā 9. februārī.
“Lai gan konkrētie apgalvojumi ir jāizskaidro pašam misteram Mauntbatenam-Vindzoram, ja Temzas ielejas policija ar mums sazināsies, mēs esam gatavi viņus atbalstīt, kā jūs to arī sagaidītu,” paziņojums turpinās. “Kā jau iepriekš tika norādīts, Viņu Majestāšu domas un līdzjūtība ir un paliek ar jebkāda veida vardarbības upuriem,” pausts paziņojumā.
Pils 30. oktobra paziņojumā, kurā tika atklāts, ka karalis Čārlzs atņems savam brālim karaliskos titulus un apbalvojumus, tika teikts, ka monarhs un karaliene Kamilla “vēlas skaidri norādīt, ka viņu domas un visdziļākā līdzjūtība ir bijušas un paliks pie jebkāda veida vardarbības upuriem un izdzīvojušajiem.”
Bekingemas pils paziņojums nāca klajā dažas stundas pēc tam, kad Keita Midltone un princis Viljams pauda atbalstu Epstīna upuriem.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Vairākās e-pastu sarakstēs figurē arī Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone, kas atklāj viņu attiecību tuvumu. Tiek apgalvots, ka Fērgusone Epstīnam rakstījusi: “Es esmu jūsu rīcībā. Vienkārši appreciet mani.”
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.