Reinis Bērziņš pasaules čempionātā šorttrekā sasniedzis pusfinālu 1500 metru distancē
Latvijas šorttrekists Reinis Bērziņš piektdien Monreālā notiekošajā pasaules čempionātā šorttrekā sasniedza pusfinālu 1500 metru distancē.
Šīs sacensības sākās no ceturtdaļfināla fāzes, kurā Bērziņš savā slidojumā bija trešais, bet pusfinālam kvalificējās ar uzrādīto rezultātu. Māris Jānis Šternmanis citā slidojumā bija sestais un sacensības turpinās gandarījuma kārtā.
500 metru priekšsacsīktēs Bērziņš savā slidojumā bija otrais un iekļuva pirmajā kārtā, kurā arī guva otro vietu un cīnīsies ceturtdaļfinālā. Linards Reinis Laizāns priekšsacīkstēs finišēja ceturtais un startēs gandarījuma kārtā. 1000 metros Bērziņš ar otro vietu un Laizāns ar rezultātu sasniedza pirmo kārtu. Tajā Bērziņš tika neatļauti kavēts un tika iecelts ceturtdaļfinālā, bet Laizāns finišēja piektais un arī šajā distancē sacensības turpinās gandarījuma kārtā.
Annai Jansonei nevienā no trim distancēm neizdevās uzreiz iekļūt nākamajās kārtās, taču arī viņai priekšā slidojumi gandarījuma kārtās. Sestdien pirmie starti paredzēti plkst. 16 pēc Latvijas laika, bet svētdien sacensības sāksies no plkst. 16.15. Meistarsacīkstes tiešraidē raidīs "YouTube" kanāls "Skating ISU".
Pērn Bērziņš pasaules čempionātā 500 metros ieņēma 15. vietu, bet 1500 metru distancē ierindojās 32. pozīcijā. Viņš startēja arī Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs, kurās 1000 metros bija 14. vietā un 500 metros noslēdza sacensības 24. vietā. Meistarsacīkstēs nestartē Roberts Krūzbergs, kurš Milānas un Kortīnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzas medaļu 1500 metru distancē, taču iedzīvojās ceļgala savainojumā.