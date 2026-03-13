Aizpurs gūst 22 punktus Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas spēlē
Latvijas basketbolists Ričards Aizpurs piektdien Boloņā notiekošajā Jaunatnes Eirolīgas kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē guva 22 punktus, palīdzot "Next Gen Team Bologna" komandai izcīnīt uzvaru.
Turnīram speciāli komplektētā komanda B grupas mačā ar 98:95 pārspēja Boloņas "Virtus" jauniešus. Aizpurs bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, 27 minūtēs realizējot sešus no deviņiem divpunktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un vienīgo soda metienu. Latvieša rēķinā bija arī divas atlēkušās bumbas, trīs rezultatīvas piespēles, viena kļūda, četras piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un 17 efektivitātes koeficienta punkti.
Niklāvs Veselovs sešās minūtēs realizēja vienīgo divpunktu metienu un vienu no diviem soda metieniem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja trīs efektivitātes koeficienta punktus.
Vēl Markuss Jahovičs guva divus un deviņus punktus, Trento "Dolomiti Energia" komandai A grupā izcīnot divas uzvaras.
Pirmajā spēlē Itālijas klubs ar 84:56 uzveica Minhenes "Bayern". Jahovičs 21 minūtē realizēja abus divus soda metienus, izpildīja vienu neprecīzu divpunktu metienu un četrus neprecīzus tālmetienus, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, tika pie vienas piezīmes, izprovocēja vienu noteikumu pārkāpumu un sakrāja labāko +/- rādītāju komandā (+32).
Otrajā A grupas mačā Trento vienība ar rezultātu 70:58 bija pārāka pār "Paris" akadēmiju. Jahovičs šajā cīņā nepilnās 15 minūtēs grozā raidīja visus trīs tālmetienus, izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus un iekrāja deviņus efektivitātes koeficienta punktus.
Pērn par šī turnīra čempionu kļuva Iļja Kurucs ar Kauņas "Žalgiris", bet aizpērn titulu izcīnīja Adrians Andževs Madrides "Real" sastāvā. Vēl 2016. gadā par čempionu kļuva arī Iļjas Kuruca brālis Rodions, kurš tobrīd bija "Barcelona" kluba paspārnē.