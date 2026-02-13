“Viņu apkalpo no galvas līdz kājām”: vietējie iedzīvotāji sašutuši, ka Endrū Mauntbatens-Vindzors joprojām dzīvo greznībā
Vietējie iedzīvotāji ir sākuši izteikties pēc tam, kad Endrū Mauntbatens-Vindzors pārcēlies uz “Wood Farm” kotedžu Sandringemas īpašumā.
Vietējie Sandringemas apkaimē runājuši par Endrū ierašanos Norfolkas īpašumā pēc tam, kad viņš pameta savu plašo 30 istabu “Royal Lodge” rezidenci Vindzorā. Bijušais Jorkas hercogs ir pārcēlies uz ievērojami mazāko “Wood Farm” kotedžu, kamēr gaida, kad tiks pabeigti darbi pie viņa jaunās pastāvīgās dzīvesvietas — “Marsh Farm”.
Kāds vietējais iedzīvotājs sacīja, ka Endrū joprojām “dzīvo greznībā” un ka viņu “apkalpo no galvas līdz kājām”. Arī kāda vietējā kroga īpašnieks teica, ka iedzīvotāji ir “sašutuši par viņa uzvedību” — Endrū ir atkārtoti un kategoriski noliedzis visas pret viņu izvirzītās apsūdzības un jebkādu pārkāpumu saistībā ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu. Vēl kāds iedzīvotājs runāja par ievērojamu preses klātbūtni, sakot: “Ciema iedzīvotājiem tas nepatīk. Tas ir kluss ciems.”
“Tas ir 50/50 — daži ir sašutuši par viņa iespējamo uzvedību, bet citi saka, ka viņš nav notiesāts un ir nevainīgs, līdz vaina pierādīta. Es esmu kaut kur pa vidu. Es domāju, ka būtu labāk, ja [policija] viņu atvestu [uz nopratināšanu], ja viņš tiešām ir nevainīgs, kā viņš apgalvo,” izteicies vietējais Sandringemas iedzīvotājs.
Abrahams Bruins, kurš apmeklēja Sandringemas īpašumu, teica: “Esmu pats mazliet esmu apmulsis. Ja viņš ir atstumtais un dzīvo īpašumā, tad viņš jau nav atstumtais, vai ne?” Vēl kāds piebilda: “Nu tiešām, viņš taču atgriežas greznībā, vai ne? Viņu apkalpo no galvas līdz kājām.”
Lai gan Endrū drīzumā paredzētās jaunās mājas — “Marsh Farm” — ir tālu no plašā “Royal Lodge” greznības, tomēr ir veiktas dažādas renovācijas, lai īpašums būtu piemērots Endrū dzīvošanai. Ir uzstādīts jauns drošības žogs, un īpašumā manīti “Sky TV” darbinieki, kas liecina, ka bijušajam karaliskajam ģimenes loceklim, kad mājoklis būs gatavs, tiks nodrošināta satelīttelevīzija.
Nesen ASV Tieslietu ministrija publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Endrū jaunākajā dokumentu paketē minēts vairāk nekā 2000 reižu, tostarp ir attēli, kuros viņš it kā redzams četrrāpus virs neatpazītas sievietes, kas guļ uz grīdas.
Inkriminējošie materiāli arī atspēko bijušā prinča apgalvojumu, ka viņš pārtraucis saites ar Epstīnu 2010. gada decembrī — tas tiek raksturots kā nepatiesi. Tāpat izskanējis apgalvojums, ka Endrū ar Epstīnu dalījies ar konfidenciāliem ziņojumiem, kas saistīti ar viņa darbu Apvienotās Karalistes tirdzniecības sūtņa amatā.
Vairākās e-pastu sarakstēs figurē arī Endrū bijusī sieva Sāra Fērgusone, kas atklāj viņu attiecību tuvumu. Tiek apgalvots, ka Fērgusone Epstīnam rakstījusi: “Es esmu jūsu rīcībā. Vienkārši appreciet mani.”
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.