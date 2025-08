"Neizšķir mūs!" Cilvēkus aizkustinājis stāsts par vīrieti, kurš vēlējās adoptēt kaķēnu, bet notika kas negaidīts

Kad viņš paņēma kaķēnu rokās un mēģināja to atdalīt no brālīša, notika kaut kas aizkustinošs – mazais pūkainītis cieši apķēra to un turējās pie viņa tik stipri, it kā negribētu viņu palaist ne uz mirkli. Viņš žēli ņaudēja, rādot, ka nevēlas šķirties.