Runā Rīga
Šodien 09:10
Rīgā nolūzis koks aptur tramvaju kustību; traucēti vairāki maršruti. VIDEO
Pie pieturas “Nometņu iela” Juglas virzienā trešdien nolūzis koks, kā dēļ uz laiku apturēta 8. un 14. maršruta tramvaju kustība, informē “Rīgas satiksme”.
Satiksme ir pārorganizēta:
– 1. maršruta tramvaji kursē posmā Jugla – Stacijas laukums – Jugla;
– 5. maršruta tramvaji tiek novirzīti pa Tapešu ielu.
Notikuma vietā strādā “Rīgas satiksmes” darbinieki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai pēc iespējas ātrāk novāktu nolūzušo koku un atjaunotu kustību.