Runā Rīga

Rīgā nolūzis koks aptur tramvaju kustību; traucēti vairāki maršruti. VIDEO

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Pie pieturas “Nometņu iela” Juglas virzienā trešdien nolūzis koks, kā dēļ uz laiku apturēta 8. un 14. maršruta tramvaju kustība, informē “Rīgas satiksme”.

Rīgā nolūzis koks aptur tramvaju kustību; traucēti...

Satiksme ir pārorganizēta:
– 1. maršruta tramvaji kursē posmā Jugla – Stacijas laukums – Jugla;
– 5. maršruta tramvaji tiek novirzīti pa Tapešu ielu.

Notikuma vietā strādā “Rīgas satiksmes” darbinieki un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, lai pēc iespējas ātrāk novāktu nolūzušo koku un atjaunotu kustību.

Tēmas

SadursmeValsts ugundzēsības un glābšanas dienestsRīgas satiksmeJugla

Citi šobrīd lasa