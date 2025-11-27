Saņemta informācija par iespējamu vilku klātbūtni netālu no Ādažu centra; policija vēršas pie iedzīvotājiem
Ādažu novada pašvaldības policija ir saņēmusi informāciju par iespējamu vilku klātbūtni netālu no Ādažu centra, informē likumsargi.
Sazinoties ar Ādažu apgaitas mežzini, noskaidrots, ka vilku parādīšanās novadā ir iespējama, taču, ņemot vērā to dabisko tramīgumu un izvairīšanos no cilvēkiem, risks iedzīvotāju drošībai pašlaik netiek uzskatīts par paaugstinātu.
Vilki ir dabiski tramīgi un parasti izvairās no cilvēkiem. Satikšanās ar cilvēku nav viņu interese. Aktīvāki krēslā un naktī, taču reizēm var tikt manīti arī diennakts gaišajā laikā, īpaši ziemā vai meklējot viegli pieejamu barību.
Par pārtiku lielākoties izvēlas savvaļas dzīvniekus – stirnas, bebrus, mežacūkas.
Ciematos un pie apdzīvotām vietām tie var parādīties, ja:
• pievilina viegla barība (atkritumi, mājlopi bez aizsardzības, barots suns ārā);
• ir apmaldījušies jaunie īpatņi;
• tiek traucēts to dabiskās vides klusums.
Nekavējoties jāziņo, ja:
• vilks uzvedas agresīvi, tuvojas cilvēkiem vai mājdzīvniekiem;
• dzīvnieks uzvedas dezorientēti, šķiet slims vai ievainots (var būt bīstami veselībai);
• redzama cilvēku neviena nebiedēta vilku grupa apdzīvotā vietā;
• tas atkārtoti meklē barību tieši sētās.