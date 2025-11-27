"Mūsu stāsts tuvojas noslēgumam" - tiek slēgta daudzu iemīļotā izklaides vieta "Tallinas pagalms"
Ēras beigas pienākušas vēl vienai populārai izklaižu vietai - durvis slēdz daudzu apmeklētāju iecienītais "Tallinas pagalms". Bārs aicina savus klientus uz pēdējām satikšanās reizēm, lai līdz 20. decembrim palīdzētu iztukšot dzērienu krājumus un vēlreiz izbaudītu leģendāro "Tallinas pagalma" enerģiju.
""Tallinas pagalms" bija pirmais bārs Tallinas kvartālā. Vieta, kas vēlāk kļuva par kvartāla identitāti. To nav viegli teikt, bet ir pienācis brīdis, ka mājas īpašnieku maiņas dēļ mūsu stāsts tuvojas noslēgumam. Esam lepni par visiem kopā pieredzētajiem gadiem. Tagad ir pēdējais laiks vēl reizi sajust to īpašo sajūtu, kas padarīja Pagalmu par vietu, uz kuru paļauties. Nākt ciemos pēc nakts, kas ievelkas ilgāk nekā plānots, un pēc cilvēkiem, kuri māk svinēt dzīvi," sociālajos tīklos ziņo bāra pārstāvji.
"Esam sagatavojuši īpašu pasākumu programmu ar ballītēm un koncertiem līdz 20. decembrim – mūsu pēdējai dienai. Palīdziet iztukšot dzērienu krājumus un vēlreiz izbaudīt leģendāro "Tallinas pagalma" enerģiju. Tiekamies pēdējās reizēs!" aicina Pagalma komanda.
