67 gadu vecumā mūžībā devies Ojāra Vācieša vienīgais dēls Žanis
Svētdien, 23. novembrī, mūžībā devās pensionētais Latvijas armijas virsnieks un izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša vienīgais dēls Žanis Vācietis (1958 – 2025).
"23. novembrī mūžībā devies Žanis Vācietis, pensionēts Latvijas armijas virsnieks, Ojāra Vācieša un Ludmilas Azarovas dēls, Ojāra Vācieša muzeja draugs un domubiedrs. Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Ivetai, bērniem un mazbērniem. Atvadīšanās 29. novembrī plkst. 10.00 Krematorijas Lielajā zālē," norāda Ojāra Vācieša muzejs.
Žanis Vācietis dzimis 1958. gadā. Laikā, kad viņš beidza vidusskolu, viņa tēvs bija slavas zenītā un viņa dzejā aizturētu elpu klausījās tūkstoši. Tādus vārdus kā "slavas zenīts" tajā laikā gan Vācieša mājās neviens nelietoja, un Žanis par dzeju neinteresējās vispār.
1999. gadā Žanis piedzīvoja smagu insultu un bija spiests pāragri pensionēties. Pēc tam viņš lielāko daļu laika uzturējās mājās un tāpat kā tēvs, dzīvoja noslēgtu dzīvi.
Pirms vairākiem gadiem intervijā Jauns.lv Žanis atzina, ka saskata sevī līdzību ar tēvu. “Viņš jau arī tāds spītnieks bija. Un viņam tas atkal no vecātēva. Mēs visi Vācieši tādi – spītīgie, nepieradināmie. Viņš bija ar izteikti smagu raksturu, un man to pašu piedēvē," norādīja Žanis.
Tāpat viņš atzina, ka nav viegli būt ģeniāla dzejnieka dēlam, jo tas uzliek uz viņa pleciem papildus atbildību: “Tāpēc es cenšos tā norobežoties. Ļoti nepatīk izrādīties. Cenšos izvairīties no intervijām un publiskām lietām – starp citu, tēvs bija precīzi tāds pats. Pasākumi tēva muzejā – nu, tā svēta lieta, tur jāpiedalās, bet citādi... Tēvs ir tēvs, es esmu es.”
Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību Žaņa tuviniekiem.