"Trakās vakariņas” Epstīna failos: atklājas e-pasti un foto ar tehnoloģiju eliti, tostarp Masku un Zakerbergu
Pēc tam, kad publiskota kārtējā Džefrija Epstīna lietas materiālu daļa, sociālajos tīklos un medijos atkal uzvirmojis stāsts par 2015. gada vakariņām Palo Alto, kurās Epstīns satikās ar uzņēmējiem Īlonu Masku, Marku Zakerbergu un Pīteru Tīlu.
Džefrija Epstīna failos atrodama fotogrāfija no draudzīgajām 2015. gada vakariņām ar tehnoloģiju magnātiem Īlonu Masku, Marku Zakerbergu un citiem. Saskaņā ar materiālā ziņoto, 2015. gada 2. augustā Epstīns nosūtīja e-pastu savam draugam Pīteram Atijam — tagad “zvaigžņu” CBS News līdzstrādniekam —, rakstot, ka tajā vakarā viņam paredzētas vakariņas ar Masku, Zakerbergu un Pīteru Tīlu. Nākamajā dienā viņš nosūtīja pats sev fotogrāfiju, kurā Masks, Zakerbergs un viņa sieva Priscilla Čana, kā arī citi cilvēki ir sapulcējušies pie galda.
Par šīm vakariņām pirmo reizi 2019. gadā ziņoja žurnāls “Vanity Fair”. Vakariņas Palo Alto rīkoja “LinkedIn” dibinātājs Rīds Hofmans par godu MIT neirozinātniekam Edam Boidenam. “Vanity Fair” publikācijā apgalvots, ka tieši Masks šajā tikšanās reizē iepazīstināja Epstīnu ar Zakerbergu.
Plašāka informācija par tikšanos parādījās Tieslietu departamenta 30. janvāra Epstīna failu publiskošanā, izraisot jaunu interesi par “lielā tehnoloģiju” sektora saiknēm ar mirušo pedofilu.
Epstīns 2015. gada 20. augusta e-pastā miljardierim Tomam Prickeram šīs vakariņas raksturoja kā “trakotas”, taču klātesošie tehnoloģiju titāni steiguši tikšanos noniecināt.
Hofmans svētdien ierakstā platformā "X" pauda dziļu nožēlu par “komunikāciju ar Epstīnu pēc notiesāšanas”: “Es apsolu turpināt aicināt pilnībā publiskot Epstīna failus — upuri ir pelnījuši taisnīgumu, un atbildīgie ir jāsauc pie atbildības.”
Zakerberga pārstāvji 2019. gadā “Vanity Fair” sacīja: “Marks ar Epstīnu vienreiz īsi satikās vakariņās, kas bija veltītas zinātniekiem un kuras neorganizēja Epstīns. Pēc vakariņām Marks ar Epstīnu vairs nesazinājās.”
Arī Masks noliedza, ka būtu bijis tuvs Epstīnam, sakot: “Neatceros, ka būtu Epstīnu kādam iepazīstinājis, jo nepazīstu viņu pietiekami labi, lai to darītu; Epstīns acīmredzami ir riebeklis, un Zakerbergs nav mans draugs.”
Masks vairākkārt skaļi noliedzis, ka jebkad būtu bijis tuvs Epstīnam, 31. janvāra ierakstā platformā “X” rakstot: “Es nekad neesmu bijis nevienā Epstīna ballītē un daudzkārt esmu aicinājis saukt pie atbildības tos, kas kopā ar Epstīnu pastrādājuši noziegumus.”
Tomēr 30. janvārī publiskotie faili atklāj, ka Masks esot lūdzis Epstīnam uzaicināt viņu uz salu uz trakām ballītēm. Vienā e-pastā, ko Masks nosūtīja Epstīnam 2012. gada Ziemassvētkos — trīs gadus pirms 2015. gada augusta vakariņām —, viņš finansistam vaicāja: “Vai tev ir ieplānotas kādas ballītes?… Es tiešām gribu iemesties ballīšu apritē Senbartā vai kaut kur citur un atraisīties.”
Jaunie faili izraisīja sociālo tīklu “vārdu karu” starp Masku un Hofmanu. Masks publicēja e-pastu, ko Epstīns viņam nosūtīja 2014. gadā, kurā pedofils aicināja Masku ierasties uz viņa salu, jo tur būšot Hofmans.
“Epstīns izmantoja to, ka tur būs Rīds, lai mēģinātu pierunāt mani doties, nesaprotot, ka tas radīs pretēju efektu,” Masks rakstīja.
Hofmans atbildēja: “Tu par šo meloji visiem vairāk nekā desmit gadus, un tagad tavs attaisnojums (starp citu, pretīgs) ir tāds, ka tu vari dabūt jaunas meitenes arī bez Epstīna?”
ASV Tieslietu ministrija pagājušajā piektdienā publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam.
