Pēc Epstīna failu publiskošanas no amata atkāpjas Slovākijas premjera Fico padomnieks
Pēc tam, kad ASV Tieslietu ministrija piektdien, 30. janvārī, publicēja 3,5 miljonus bēdīgi slavenā Epstīna failu, par atkāpšanos no amata paziņojis Slovākijas premjerministra Roberta Fico nacionālās drošības padomnieks Miroslavs Lajčāks.
ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vairāk nekā 3,5 miljonus lappušu pedofila Epstīna lietas ietvaros, kuros pieminēti arī tādas ietekmīgas personas kā Bils Geits, Donalds Tramps, princis Endrū, Īlons Masks, u.c. Tāpat, dokumentos ir iekļautas arī sarakstes starp Lajčāku un Epstīnu.
Minētajos dokumentos Lajčāks apspriedis ar Epstīnu viņa tikšanos ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu, kā arī apmainījās ar savām pārdomām par sievietēm. Sākotnēji Lajčāks noliedza, ka būtu veicis jebkādus pārkāpumus un raksturoja šo saziņu kā "neformālu un vieglprātīgu". Vēlāk viņš paziņoja, ka ir gatavs atkāpties no amata, "lai izvairītos no politiskām sekām premjerministram", ziņo Slovākijas mediji.
Opozīcija vienoti aicināja viņu atkāpties no amata. Šai nostājai pievienojās arī koalīcijas partija "Slovākijas Nacionālā partija", norādot, ka Lajčāks rada drošības risku, vēsta vietējie mediji.
Paziņojot par Lajčāka atkāpšanos, Fico videouzrunā vietnē "Facebook" raksturoja Lajčāku kā “izcilu diplomātu” un norādīja, ka Slovākija zaudē “neticami bagātu pieredzes avotu diplomātijā un ārpolitikā”. Lajčāks ieņēma Slovākijas ārlietu ministra amatu vairākās Fico vadītajās valdībās laikā no 2009. līdz 2020. gadam.