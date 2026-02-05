Zem Epstīna failu ceļaruļļa pakļuvis arī Pasaules ekonomikas foruma vadītājs Brende, pret viņu sāks izmeklēšanu
Pasaules ekonomikas forums, kas organizē ikgadējo pasaules līderu tikšanos Šveices luksusa kūrortā Davosā, ceturtdien paziņojis, ka izmeklēs foruma vadītāja Berges Brendes saistību ar notiesāto dzimumnoziedznieku Džefriju Epstīnu. Forums paziņoja, ka vēlas viest skaidrību par Brendes dalību trīs biznesa vakariņās ar Epstīnu un viņu saziņu caur e-pastu un īsziņām.
"Ņemot vērā šo mijiedarbību, valde lūdza revīzijas un riska komitejai izskatīt šo jautājumu, kas pēc tam nolēma sākt neatkarīgu pārbaudi," teikts foruma paziņojumā.
ASV Tieslietu ministrija pagājušajā piektdienā publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu.
66 gadus vecais Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, Epstīns pakārās federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada 10. augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. gada līdz 2005. gadam. Viņa galvenā palīdze un ilggadējā mīļākā, britu magnāta Roberta Maksvela meita Gileina Maksvela 2021. gadā tika notiesāta par bērnu seksuālu tirdzniecību un citiem noziegumiem, saņemot 20 gadu ieslodzījumu. 2025. gadā viņa no cietuma Floridā tika nosūtīta uz krietni maigāka režīma cietumu Teksasā.