Putins nikns par sabiedrotā nāvi - Irānas līdera likvidāciju dēvē par "cinisku slepkavību"
Krievijas diktators Vladimirs Putins nodēvējis Irānas augstākā līdera ajatollas Ali Hamenei likvidāciju par "cinisku slepkavību", kas pārkāpj visas starptautisko tiesību normas.
Putins nosūtījis līdzjūtības telegrammu Irānas prezidentam Masudam Pezeškiānam, kurā norādījis, ka Hamenei nāve ir "cilvēciskās morāles un starptautisko tiesību normu pārkāpums", ziņo aģentūra TASS, atsaucoties uz Kremļa publicēto paziņojumu.
Diktators likvidēto Hamenei raksturojis kā "izcilu valstsvīru", kurš sniedzis lielu ieguldījumu abu valstu attiecību attīstībā.
Savā paziņojumā Putins izteicis atbalstu viņa tuviniekiem, Irānas valdībai un tautai, taču tajā nav minēta iespējama militāra vai cita veida palīdzība Irānai.
Kā ziņots iepriekš, svētdienas rītā Irānas valsts mediji apstiprināja valsts augstākā līdera Ali Hamenei nāvi. Tas notika dažas stundas pēc tam, kad ASV un Izraēlas amatpersonas paziņoja par viņa bojāeju gaisa triecienā. Saskaņā ar mediju sniegto informāciju Izraēlas iznīcinātāji Hamenei rezidencē nometuši aptuveni 30 bumbas, to pilnībā nopostot.
Tiek ziņots, ka operācija īstenota, balstoties uz ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) datiem, kas mēnešiem ilgi sekojusi Hamenei pārvietošanās maršrutiem, lai noteiktu precīzu laiku un vietu trieciena veikšanai.