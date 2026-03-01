ASV un Izraēla uzbrukusi Irānai
28. februāri Izraēla veikusi preventīvu triecienu Irānai.
Pēc augstākā līdera nāves Irāna draud atriebties: Izraēlai un ASV sola "vēsturē postošāko" uzbrukumu
Pēc paziņojuma par Irānas augstākā garīgā līdera ajatollas Ali Hamenei nāvi Islāma Revolucionārās gvardes korpuss izplatījis paziņojumu, solot "vēsturē postošāko" atriebības triecienu Izraēlai un ASV.
"Irānas Islāma Republikas bruņoto spēku vēsturē vispostošākā uzbrukuma operācija pret okupētajām teritorijām un amerikāņu teroristu bāzēm sāksies tuvākajos mirkļos," atsaucoties uz paziņojumā teikto, vēsta BBC.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Hamenei Teherānas rezidence triecienos tika sagrauta.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.