Šodien 13:14
Smags trieciens Teherānai: Izraēla iznīcinājusi pusi Irānas raķešu arsenāla
Izraēlas armija svētdien paziņojusi, ka iznīcinājusi pusi no Irānas raķešu krājumiem, norādot, ka Islāma Republika mēnesī saražoja vairākus desmitus zeme-zeme tipa raķešu.
"Operācijas laikā mēs iznīcinājām aptuveni pusi no Irānas režīma raķešu krājumiem un novērsām papildu 1500 raķešu saražošanu," televīzijā pārraidītajā paziņojumā norādīja armijas pārstāvis brigādes ģenerālis Efijs Defrins.
Viņš piebilda, ka pēdējā laikā Irāna mēnesī saražoja vairākus desmitus raķešu, taču gatavojās ražošanu paplašināt un izgatavot mēnesī vairākus simtus.