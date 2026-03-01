Trieciens Dubaijas lidostai un haoss aviācijā: masveidā atcelti reisi visā reģionā
Drona uzbrukumā cietusi Dubaijas lidosta.
Dubaijas starptautiskās lidostas (DXB) ēkā trāpījis Irānas "Shahed" tipa bezpilota lidaparāts-kamikadze, radot nelielus postījumus.

Lidostas administrācija paziņojumā mikroblogošanas vietnē "X" norādījusi, ka incidents ticis ātri lokalizēts.

"Dubaijas lidosta apstiprina, ka incidenta rezultātā Dubaijas starptautiskās lidostas terminālis guvis nelielus bojājumus. Nekavējoties tika piesaistīti avārijas dienesti, kas koordinē darbības ar attiecīgajām iestādēm," teikts paziņojumā.

Uzbrukuma rezultātā ievainojumus guvuši četri lidostas darbinieki, kuriem sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiek ziņots, ka lielākā daļa termināļu pirms trieciena tika evakuēti, kas ļāvis izvairīties no lielāka upuru skaita.

Pēc ASV un Izraēlas triecieniem Irānai un Teherānas atbildes uzbrukumiem, aviokompānijas Tuvajos Austrumos turpina masveidā atcelt vai novirzīt lidojumus, vēsta "The Independent".

Līdz turpmākam paziņojumam ir apturēti visi reisi no Dubaijas starptautiskās lidostas (DXB) un Dubaijas Al Maktuma lidostas (DWC). Aviokompānija "Emirates" paziņojusi, ka gaisa telpas slēgšanas dēļ visi lidojumi no Dubaijas ir apturēti vismaz līdz pirmdienas plkst. 15.00 pēc vietējā laika. Savukārt lidsabiedrība "Etihad" apturējusi reisus no Abū Dabī vismaz līdz pirmdienas plkst. 02.00.

Ietekmēta arī Eiropas aviokompāniju darbība. "British Airways" atcēlusi lidojumus uz Telavivu un Bahreinu vismaz līdz trešdienai, kā arī brīdina par iespējamām izmaiņām citos reisos. Lidsabiedrība "Virgin Atlantic" svētdien un pirmdien atcēlusi lidojumus starp Londonu un Dubaiju, kā arī starp Londonu un Rijādu.

Līdzīgus lēmumus par lidojumu sarakstu izmaiņām Tuvo Austrumu reģionā pieņēmušas arī aviokompānijas "Singapore Airlines" un "Air India".

