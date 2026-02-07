Kurš iegāja Epstīna cietuma korpusā naktī, kad viņš gāja bojā? Jauni dokumenti un video sniedz pretrunīgu informāciju
Jauni ASV Tieslietu ministrijas publiskotie dokumenti liecina, ka 2019. gada 9. augustā, dienu pirms bēdīgi slavenais pedofils Džefrijs Epstīns tika atrasts miris savā cietuma kamerā Ņujorkas cietumā, kāda oranžā tērpta figūra kāpj pa kāpnēm un dodas uz izolēto cietuma korpusu, kur tika turēts Epstīns.
Minētā persona ierakstos redzama plkst. 22.39. Federālā izmeklēšanas biroja (FIB) veiktajos ierakstos pie neskaidrā attēla uzrakstīti sekojoši vārdi: "ieslodzītais, iespējams." Savukārt Tieslietu ministrijas analīzē norādīts, ka video varētu būt redzams apsargs, kas nes oranžu "apģērbu vai gultas veļu." Ziņojums noslēgts ar vārdiem "neidentificēts [cietuma apsargs]." Tikmēr cietuma ierakstos minēts: "Šķiet, ka oranžs tēls virzās augšup pa L līmeņa kāpnēm — iespējams, tas varētu būt ieslodzītais, kas tiek pavadīts uz šo zonu."
Pēdējo gadu laikā ir izskanējuši daudzi jautājumi par izmeklētāju darbu saistībā ar Epstīna nāvi. Oficiālajos ziņojumos iepriekš tika rakstīts, ka Epstīns 2019. gada 10. augustā, neilgi pirms plkst. 6.30, veica pašnāvību, un viņa ķermenis tika atrasts cietuma kamerā brīdī, kad cietuma darbinieks atnesa viņam brokastis. Precīzs Epstīna nāves iestāšanās laiks nekad netika noteikts.
Tomēr oficiālajos pārskatos par Epstīna nāvi nekad netika pieminēta oranžā terptā figūra, un bijušais FIB vietnieks Dens Bongino pat aizvadītajā vasarā intervijā "Fox & Friends" pauda sekojošo: "Ir video, kas skaidri kā diena apliecina, ka viņš [Epstīns] ir vienīgais cilvēks tur [korpusā]. Jūs to varat redzēt."
Cietuma darbinieki medijam "CBS News" norādījuši, ka kāda ieslodzītā pārvietošanās šajā laikā būtu uzskatāma par ārkārtīgi neparastu rīcību. Bet medijs pauž, ka personas identificēšana varētu būt izšķiroša, lai gūtu skaidrāku izpratni par tā vakara notikumiem, ņemot vērā, ka oranžā tēla parādīšanās ierakstos varētu sakrist ar iespējamo Epstīna nāves laiku.
Intervijas ar cietuma apsargiem
Aizvadītajā nedēļā publiskotie Epstīna faili, sniedz arī jaunas detaļas par pēdējām stundām cietumā pirms Epstīns bija redzams dzīvs. Dokumenti un intervijas apliecina, ka 2019. gada 9. augusts cietumā tika aizvadīts šķietami mierīgi.
Starp publiskotajiem failiem bija arī divu cietuma darbinieku - Tovas Noelas un Gito Bonhoma - intervijas, kas liktenīgajā vakarā Epstīna korpusu apsargāja. Dokumentos norādīts, ka Bonhoms 2019. gadā tika intervēts divas reizes. Vienā no intervijām minēts, ka Bonhoms bija strādājis divas maiņas un 9. augustā darba laikā no plkst. 22.00 līdz aptuveni pusnaktij bija iesnaudies.
Izmeklētāji iztaujāja Noelu par neizskaidrojamām izmaiņām cietuma reģistrēto ieslodzīto skaitā, kas, šķiet, no 9. augusta plkst. 22.00 līdz 10. augusta plkst. 3.00 bija samazinājies no 73 līdz 72 cilvēkiem. Noela sacīja, ka viņa, iespējams, bija kļūdījusies un neatbilstība ieslodzīto skaitā neesot bijusi.
Neviens no darbiniekiem publicētajās intervijās netika tieši izjautāts par oranžo figūru, kas tika manīta Epstīna korpusā. Bonhoms izmeklētājiem pauda, ka neatceras, kas noticis laika posmā no plkst. 22.00 līdz pusnaktij, un sacīja, ka neatceras, ka būtu manījis kādu, kas ap plkst. 22.30 būtu devies pa kāpnēm Epstīna korpusa virzienā. Viņš piebilda, ka gadījumā, ja kāds cietuma darbinieks būtu iegājis minētajā zonā viens pats, tas būtu uzskatāms par noteikumu pārkāpumu.
Rīts, kad tika atrasts Epstīna līķis
Bonhoms noslēdza savu darba maiņu pusnaktī, un viņu nomainīja cits ieslodzījumu iestādes darbinieks vārdā Maikls Tomass, kurš dažas stundas vēlāk atrada Epstīna līķi. Tikmēr Noela pusnaktī turpināja darbu savā otrajā 8 stundu garajā maiņā pēc kārtas.
Tomasam un Noelai no plkst. 3.00 līdz 5.00 vajadzēja pārskaitīt ieslodzītos. Tāpat viņiem ik pēc 30 minūtēm bija jāaprauga Epstīna kamera. Tomēr darbinieki šos soļus nebija pildījuši. Izmeklētāji pieļāva domu, ka viņi, iespējams, darba laikā bija aizmiguši.
Tomass un Noela vēlāk tika apsūdzēti par dokumentu viltošanu, jo viņi bija norādījuši, ka naktī veica cietumnieku uzskaiti. Federālie prokurori galu galā nolēma viņiem izvirzītās apsūdzības atcelt, ja viņi sadarbosies ar izmaklētājiem. Nule publicētajos Epstīna failos redzams transkripts no Tomasa intervijas, kas tika veikta divus gadus pēc Epstīna nāves. Tas liecina par būtiskām nepilnībām viņa atmiņā par rītu, kad Epstīns tika atrasts.
Tomass izmeklētājiem intervijā ziņoja, ka viņš atrada Epstīnu viņa kamerā 10. augustā neilgi pēc plkst. 06.30. Tāpat vīrietis intervijā pauda, ka viņš "norāva" Epstīnu no virves, kurā viņš bija pakāries. Izmeklētāji viņam vēlāk vaicāja, kas notika ar virvi, kas bija ap Epstīna kaklu, uz ko Tomass atbildēja: "Es neatceros, ka būtu noņēmis [no viņa kakla] virvi. Tiešām neatceros," viņš sacīja. "Es neatceros, ka būtu noņēmis to lietu no viņa kakla." Noela, kura liktenīgajā rītā palika stāvam pie kameras ieejas, izmeklētājiem pauda, ka redzēja kā Tomass nolaida Epstīnu uz zemes, bet pauda, ka nav manījusi viņam ap kaklu virvi.
Virve, ko Epstīns it kā izmantojis pašnāvības veikšanai, nekad nav tikusi precīzi identificēta. Saskaņā ar ģenerālinspektora ziņojumu, vēlāk tika konstatēts, ka notikuma vietā savāktā virve nav tā pati, ko Epstīns izmantojis pašnāvības veikšanai.
Jaunie dokumenti arī parāda, ka Ņujorkas pilsētas galvenais medicīnas eksperts pārskatīja cietuma novērošanas ierakstus tikai sešas dienas pēc Epstīna nāves un secināja, ka video bija pārāk izplūduši, lai tajā identificētu kādas personas. Pusstundu vēlāk birojs oficiāli norakstīja Epstīna nāvi kā pašnāvību. Medicīnas ekspertīzēs nebija norādīts, cik ilgi pirms līķa atrašanas Epstīns bija nomiris.