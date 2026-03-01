Olga Dreģe.
Slavenības
Šodien 07:48
Sveicam izcilo aktrisi Olgu Dreģi dzimšanas dienā! Zināšanu tests
Šodien, 1. martā, dzimšanas dienu svin skatuves un ekrānu leģenda – aktrise Olga Dreģe. Noskaidro, cik daudz tu zini par tautā mīlētās mākslinieces dzīvi un lomām!
No teātra skatuves tēliem līdz neskaitāmām lomām filmās, kuras ir tik populāras, ka to tekstus daudzi jau zina no galvas - Olgas Dreģes talants, apbrīnojamā enerģija un spilgtā personība ir iedvesmojusi un turpina iedvesmot skatītājus vairākās paaudzēs.