8 lietas, ko Sindija Krauforde dara katru dienu, lai 60 gados izskatītos labi
Ikoniskā Sindija Krauforde ir skaidri pateikusi: viņa neieredz apzīmējumu “bez vecuma”. Taču, supermodelei šonedēļ sasniedzot 60 gadu slieksni, nav iespējams noliegt - viņa izskatās tikpat neticami kā 90. gados.
Nozarē, kur valda milzīgs spiediens sekot jaunākajām estētiskajām tendencēm, lai izskatītos jaunāka, Sindija izceļas ar to, ka nav pakļāvusies ekstrēmām ķirurģiskām procedūrām, lai sevi pārveidotu.
Krauforde noveco ļoti dabiski — viņa izskatās gluži kā pieaugusi, mirdzošāka sevis versija, ar dažām jaunām dzīves līnijām, kas liecina par pieredzēto ceļu.
Viena no 90. gadu populārākajām topmodelēm izmanto ne tikai “Onda Pro-wave” procedūras, kas veicina kolagēna veidošanos ādā un palīdz novērst žokļa un sejas noslīdēšanu, un sava skaistumkopšanas zīmola “Meaningful Beauty” līdzekļus, bet arī vienkāršus “trikus”, kas pieejami ikvienam.
Lūk, astoņi vienkārši ikdienā viegli pielietojami noslēpumi, kurus izmanto Sindija:
Dzer pēc iespējas vairāk ūdens
Dzīvības avots ir arī hidratācijas avots, kas nepieciešams mirdzošai ādai un labai veselībai kopumā.
Ēd veselīgi, bet atstāj vietu arī kārumiem
Ēd 80% veselīgi 80% laika. Tas atstāj vietu arī dzīves baudīšanai.
Sausā ķermeņa birstēšana
Pirms dušas ar birsti izķemmē sausu ādu visā ķermenī, virzienā uz sirdi. Tas ne tikai noņem atmirušo ādu, bet arī aktivizē organismu, stimulē limfātisko sistēmu, samazina celulītu un “atsprosto” ādu — pēc tam uzklāj eļļu.
No rīta atvēli laiku, lai ieliktu pamatu veiksmīgai dienai
Celies 20 minūtes agrāk par bērniem, lai būtu laiks sev. Parūpējoties par sevi 20 minūtes pirms rūpēm par citiem, tev ir lielāka iespēja dienu sākt savā labākajā versijā.
Sajūtu saikni ar dabu
Sāc dienu ārā, ar basām kājām zālē — lai “iezemētu” ķermeni un sajustu saikni ar dabu.
Neskaties telefonā uzreiz pēc pamošanās
Kādu informāciju tu gribi saņemt pirmo? Neskaties balss ziņas vai īsziņas, kamēr neesi veltījusi laiku sev. Ja uzreiz saņem stresa pilnu ziņu vai e-pastu, tu ieej “reaģēšanas režīmā” un ceļas adrenalīns. Es to negribu — es kontrolēju pirmo “ievadi”.
Rūpējies par kaklu
Pirms vairāk nekā 20 gadiem es redzēju sievieti, kas veica vingrinājumus kaklam. Viņa paskaidroja: ja šos muskuļus uztur tonusā, tas palīdz saglabāt žokļa līnijas formu.
Prāta vingrinājumi
Vingrošana nav tikai ķermenim — tā ir laba arī prātam, jo īpaši novecojot.
Sindija Krauforde kļuva atpazīstama jau 80. gadu beigās un 90. gados, kad viņa kļuva par vienu no pasaules pieprasītākajām supermodelēm — ar savu harismu, “amerikāniskās skaistules” tēlu un ikonisko dzimumzīmi pie lūpas.