Šodien 13:40
Agate Rašmane izcīna piekto vietu Eiropas čempionātā šaušanā. VIDEO
Latvijas sportiste Agate Rašmane svētdien Erevānā izcīnīja piekto vietu Eiropas čempionātā šaušanā sacensībās desmit metru distancē ar gaisa pistoli.
Kvalifikācijā sešās sērijās Rašmane iekrāja 576 punktus, kas deva trešo vietu un ar vēl septiņām sportistēm iespēju cīnīties finālā. Tajā, šaujot uz precizitāti, Rašmane sacensības noslēdza pēc sešām kārtām.
Par čempioni kļuva ungāriete Veronika Majora, kura tikai par 0,6 punktiem pārspēja slovēnieti Manju Slaku.
Vēl kvalifikācijā no latvietēm Kristiāna Agule ar 561 punktu bija 41., bet Līva Krūmiņa ar 556 punktiem ieņēma 51. pozīciju 59 šāvēju konkurencē. Komandu ieskaitē latvietes bija astotās no 13 izlasēm.
Vīriešiem šajā pašā disciplīnā Emīls Vasermanis ar 576 punktiem bija 13., par divu punktu tiesu atpaliekot no iekļūšanas finālā, bet Lauris Stratumanis ar 574 punktiem ierindojās 22. pozīcijā 77 šāvēju konkurencē.