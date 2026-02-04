VIDEO: Tramps nozākā žurnālisti, kas uzdod viņam jautājumu par Epstīnu
Plašu ažiotāžu sociālajos tīklos izraisījis video, kurā ASV prezidents Donalds Tramps nozākājis CNN žurnālisti Keitlinu Kolinsu, kas viņam uzdeva jautājumus par bēdīgi slavenā pedofila Džefrija Epstīna lietu.
Otrdien Kolinsa Ovālajā kabinetā norādīja, ka Tramps cenšas pasniegt Epstīna skandālu tā it kā tas kaitētu opozīcijas politiķiem, kaut gan patiesībā Epstīna failos atklājusies pedofila saistība ar vairākiem Trampa sabiedrotajiem, tai skaitā tehnoloģiju magnātu Īlonu Masku un tirdzniecības ministru Hovardu Latniku.
President Trump argues the country should move on from the Epstein files and lashes out when asked about the survivors' response to the latest release from the Justice Department. pic.twitter.com/NB2IJntX3h— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 4, 2026
Tramps uz to noraidīja, ka "ar abām minētajām personām noteikti viss esot kārtībā, citādāk avīzēs būtu bijuši "lieli ziņu virsraksti". Jāpiemin, ka šādi "skaļi virsraksti" par minētajām personām tik tiešām parādījās medijos, kad atklātībā nonāca abu vīru saskarsme ar pedofilu.
Kādā e-pastā 2012. gada novembrī Masks rakstīja: "Kurā dienā/naktī būs trakākā ballīte jūsu salā?" Citā e-pastā decembrī viņš pauda: "Es ļoti vēlos apmeklēt ballīti Sentbartelmā vai kaut kur citur un atlaist grožus", piebilstot, ka "mierīga salas pieredze" nav tas, ko viņš vēlas".
Tikmēr Latniks ar ģimeni pauda vēlēšanos apmeklēt Epstīna salu "Mazā Sentdžeimsa" 2012. gadā. "Mēs ar nepacietību gaidām tikšanos ar jums. [...] Mēs labprāt pievienotos jums pusdienās," kādā epastā Epstīna asistentam rakstīja Latnika sieva Alisone. Epstīna failos atrodamas "interesantas" fotogrāfijas ar režisoru Bretu Ratneru, kura režisētā filma "Melania" par ASV pirmo lēdiju Melāniju Trampu, piedzīvoja pirmizrādi 29. janvārī. Bet Donalda Trampa vārds jaunākajos Epstīna failos parādās simtiem reižu.
Kolinsa turpināja iztaujāt Trampu, norādot, ka daudzas sievietes, kuras kļuvušas par Epstīna noziegumu upuriem, ir neapmierinātas ar to, kā ASV Tieslietu ministrija apstrādājusi lietas materiālus, tostarp “pilnībā aizkrāsojot veselas liecības”. Tramps mēģināja sarunu izbeigt, sacīdams: “Man šķiet, ka ir patiešām pienācis laiks valstij pievērsties citiem jautājumiem, jo par mani nekas nav atklājies.”
Pēc tam viņš nodēvēja Kolinsu par “sliktāko reportieri” un pievērsās republikāņu kongresmeņiem, kuri stāvēja ap viņa rakstāmgaldu, apgalvojot, ka Kolinsa esot jauna sieviete, taču viņš nekad neesot redzējis viņu smaidām. Pēc tam viņš apgalvoja, ka Kolinsa strādā "sliktā organizācijā". Acīmredzot, Trampa komanda šo sarunu novērtēja atzinīgi, jo īsu video no tās ievietoja Baltā nama "X" kontā, apgalvojot, ka Tramps "iznīcinājis" Kolinsu.
Arī žurnāliste video ir publicējusi savos sociālajos tīklos, norādot, ka "Tramps uzskata, ka valstij vajadzētu beigt runāt par Epstīna failiem". Kāds uzdevis jautājumu arī vietnes "X" čatbotam "Grok" skaidrojumu par Trampa uzvedību, uz ko tas atbildējis: "Tramps konferencē šķiet bija aizsardzības pozīcijā, jo viņš noraidīja jautājumus par Epstīna failiem, apgalvoja, ka pret viņu neesot pierādījumu un kritizēja reportieri". Jau iepriekš intervijās, kad kāds žurnālisti Trampam uzdevuši jautājumus par Epstīnu, viņš apgalvojis, ka "Epstīns nevienu neinteresējot".