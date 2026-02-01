Roberta Maksvela dzīve foto.

Roberta Maksvela dzīve foto

Roberts Maksvels bija Lielbritānijas mediju magnāts. Viņš gāja bojā 1991. gada 5. novembrī, 68 gadu vecumā.

Pasaulē

Iztrūkstošais posms starp Epstīnu, Trampu un Gīleinu? Mediju magnāta Roberta Maksvela noslēpumainā dzīve un nāve

Gundega Grīva

Jauns.lv

Šobrīd Maksvelu uzvārds daudziem saistās ar pedofila Džefrija Epstīna līdzgaitnieci Gīleinu Maksvelu. Tomēr pirms 30 gadiem tas nonāca mediju redzeslokā kāda cita šokējoša notikuma dēļ, kad netālu no Kanāriju salām tika atrastas ietekmīgā mediju magnāta un Gīleinas tēva Roberta Maksvela mirstīgās atliekas.

Maksvels gāja bojā 1991. gada 5. novembrī, 68 gadu vecumā, kad Atlantijas okeānā tika atrasts viņa kailais ķermenis. Oficiālā izmeklēšanas versija liecina, ka viņš esot pārkritis pār savas 17 miljonu eiro vērtās jahtas "Lēdija Gīleina" borta un noslīcis. Tomēr vairāki avoti uzsver, ka "Maksvelam bija ietekmīgi ienaidnieki, kas vēlējās viņa nāvi". Jāpiemin, ka jahtai tika dots vārds par godu viņa jaunākajai meitai Gīleinai Maksvelai - sievietei, kura šobrīd izcieš 20 gadu cietumsodu par līdzdalību bēdīgi slavenā Džefrija Epstīna veiktajos seksuālajos noziegumos pret nepilngadīgajām meitenēm.

foto: Shutterstock/ Vida Press
Roberta Maksvela meita Gīleina daudziem zināma kā pedofila Džefrija Epstīna sabiedrotā.
