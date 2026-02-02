Epstīna failos parādās arī Putina vārds - izlūkdienesti pieļauj, ka pedofils sadarbojies ar Krievijas specdienestiem
Notiesātais dzimumnoziedznieks Džefrijs Epstīns, ļoti iespējams, sadarbojās ar PSRS Valsts drošības komiteju (VDK) un Izraēlu, vervējot sievietes saviem ietekmīgajiem draugiem, uzskata avoti Lielbritānijas izlūkdienestos.
Jau ziņots, ka ASV Tieslietu ministrija piektdien publiskoja vēl vismaz trīs miljonus Epstīna lietas lappušu. Publiskoti arī vairāk nekā 2000 video un 180 000 attēlu. Šajos materiālos figurē vairākas prominences, arī ASV prezidents Donalds Tramps, uzņēmuma "Microsoft" līdzdibinātājs Bils Geitss, britu miljardieris Ričards Brensons un bijušais britu princis Endrū.
1056 dokumentos minēts Krievijas diktators Vladimirs Putins un 9629 dokumentos minēta Maskava. Pēc visa spriežot, Epstīns noorganizēja sev tikšanos ar Putinu pēc tam, kad 2008. gadā tika notiesāts par nepilngadīgas meitenes savervēšanu prostitūcijai. Avoti apgalvo, ka šie sakari varētu izskaidrot, kāpēc Epstīns baudīja ārkārtīgi turīgu dzīvesveidu, kas neatbilda viņa finansista karjerai. Taču publiskotajos dokumentos nav pierādījumu, kas Epstīna nelegālās darbības tieši saistītu ar Putinu un viņa spiegiem.
Avoti arī apgalvo, ka, lai gan ASV drošības dienesti gadiem ilgi uzraudzīja Epstīna sakarus ar Krieviju, Lielbritānijas dienesti vilcinājās to darīt, jo Epstīns bija saistīts ar princi Endrū.
Publiskotajos materiālos ir e-pasta vēstule, kurā apgalvots, ka Bils Geitss lūdzis vienam no Epstīna padomdevējiem sagādāt zāles seksuāli transmisīvo slimību ārstēšanai pēc "seksa ar krievu meitenēm". Geitss to noliedza.
Materiālos ir arī dokuments, kas apstiprina laikraksta "The Mail on Sunday" oktobrī ziņoto, ka 2010. gada augustā - divus gadus pēc Epstīna notiesāšanas - Epstīns piedāvājis Endrjū iepazīties ar skaistu 26 gadus vecu krievu sievieti.
Amerikāņu izlūkdienestu eksperti uzskata, ka Epstīns tika ievests spiegošanas pasaulē, pateicoties biznesa darījumiem ar mediju magnātu Robertu Maksvelu, kurš, tāpat kā Epstīns, nomira neskaidros apstākļos. Maksvela līķis 1991. gadā tika atrasts Atlantijas okeānā, acīmredzot, viņš bija pārkritis pār jahtas bortu.
Epstīns tika apsūdzēts vairāku desmitu nepilngadīgu meiteņu seksuālā izmantošanā un cilvēku tirdzniecībā seksuālas izmantošanas nolūkā. Tiesu tā arī nesagaidījis, viņš izdarīja pašnāvību federālajā aizturēšanas centrā Ņujorkā 2019. gada augustā dienu pēc tam, kad tika publiskoti dokumenti, kas dod plašāku ieskatu viņa vadītajā seksuālo pakalpojumu tirdzniecības tīklā laikā no 2002. līdz 2005. gadam. Epstīna radinieki uzskata, ka viņš tika nogalināts, lai viņu apklusinātu.
Maksvela meita - Epstīna ilggadējā uzticības persona Gīsleina Maksvela - izcieš 20 gadu cietumsodu par bērnu seksuālu tirdzniecību un citiem noziegumiem, kas saistīti ar Epstīnu. Viņa ar Epstīnu esot iepazinusies neilgi pēc tēva nāves.
Avoti drošības dienestos uzskata, ka Roberts Maksvels darbojās Krievijas labā kopš 20. gadsimta 70. gadiem, kad viņš strādāja pie PSRS ebreju izdošanas Izraēlai, iesaistot Izraēlas izlūkdienestu "Mossad". Avoti apgalvo, ka apmaiņā pret to Maksvels ar Epstīna palīdzību atmazgāja Krievijas naudu Rietumos.
Avoti uzskata, ka Epstīnu ar Maksvelu un VDK iepazīstināja kāds VDK savervēts naftas magnāts. Izmeklēšanā par Roberta Maksvela biznesa darījumiem ir atklātas saiknes ne tikai ar VDK un "Mossad", bet arī ar Lielbritānijas izlūkdienestu MI6.
ASV drošības dienestu amatpersonas arī uzskata, ka Epstīnam bija ilgstoši sakari ar Krievijas organizētās noziedzības pasauli, kas viņu, iespējams, šantažēja. Tas varētu izskaidrot to, cik viegli Epstīns, pēc visa spriežot, varēja ievest ASV meitenes no Krievijas.
"Jums ir Endrū, Bils Geitss, Donalds Tramps, Bils Klintons un visi pārējie kompromitējošās pozīcijās uz salas, kas pārbagāta ar tehnoloģijām. Tā ir pasaulē lielākā medus slazda operācija," norādīja viens no avotiem. "Amerikāņi par to zinājuši gadiem ilgi, bet mūsējie, iespējams, karaliskās ģimenes saiknes dēļ, bijuši pret to daudz noraidošāki," piebilda avots.
Visas lietas materiālos minētās augsta ranga personas ir noliegušas, ka būtu pastrādājušas jebkādus likumpārkāpumus.
Kādā e-pasta vēstulē, kas 2011. gada 11. septembrī tika nosūtīta Epstīnam, neidentificēts līdzstrādnieks apspriež tikšanos ar Putinu gaidāmā ceļojumā uz Krieviju. "Runāju ar Igoru. Viņš teica, ka pagājušajā reizē, kad jūs bijāt Palmbīčā, jūs viņam teicāt, ka 16. septembrī jums ir tikšanās ar Putinu un ka viņš var rezervēt biļeti uz Krieviju, lai ierastos dažas dienas pirms jums," teikts vēstulē.
Pēc visa spriežot, Epstīnam 2014. gadā bija ieplānota vēl viena tikšanās ar Putinu. Japāņu uzņēmējs Džojs Ito vēstulē Epstīnam ziņoja, ka viņam nav izdevies pierunāt ASV miljardieri Reidu Hofmanu, tīmekļa vietnes "LinkedIn" līdzdibinātāju, viņiem pievienoties. Vēlāk nosūtīta Ito vēstule liecina, ka tikšanās tika atcelta pēc tam, kad Krievijas atbalstītie spēki 2014. gada 17. jūlijā virs Ukrainas notrieca aviokompānijas "Malaysia Airlines" pasažieru lidmašīnu, nogalinot 298 cilvēkus.
Savukārt citā e-pasta vēstulē, kas nosūtīta 2010. gada novembrī, Epstīns jautāja kādai personai, vai viņam ir nepieciešama Krievijas vīza, piebilstot: "Man ir Putina draugs, vai man viņam to pajautāt?".
Citās sarakstēs Epstīns apgalvoja, ka viņš varētu sniegt Kremlim vērtīgu informāciju par Trampu pirms samita ar Putinu Helsinkos. Epstīns sazinājās ar toreizējo Eiropas Padomes ģenerālsekretāru Turbjēnu Jaglandu, ierosinot, ka viņš varētu nodot Putinam informāciju par to, kā apieties ar ASV prezidentu.
Epstīns 2018. gada jūnijā sarakstē norādīja, ka Krievijas vēstnieks ANO Vitālijs Čurkins "pēc mūsu sarunām sapratis Trampu". Epstīns norādīja, ka Jaglands varētu ieteikt Putinam uzdot arī Krievijas ārlietu ministram Sergejam Lavrovam aprunāties ar viņu. Jaglands atbildēja, ka nākamajā pirmdienā viņš tiksies ar Lavrova palīgu un nodos šo ziņu.
Tā paša mēneša sākumā Epstīns bija arī nosūtījis ziņu Trampa sabiedrotajam Stīvam Banonam, lai informētu viņu, ka Jaglandam paredzēta tikšanās ar Putinu un Lavrovu un ka viņš pēc tam pārnakšņos pie viņa savrupmājā Parīzē.
Šī informācijas apmaiņa notika pirms Trampa un Putina samita Helsinkos 2018. gada jūlijā, kura laikā ASV prezidents uzstāja, ka neuzskata, ka Krievija būtu iejaukusies 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās.
Citā dokumentā atklājas, ka ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) tika brīdināts, ka Epstīns, visticamāk, ir Krievijas spiegs.
2021. gadā iznākušajā pētnieciskā žurnālista Kreiga Ungera grāmatā apgalvots, ka Tramps, pirms viņš kļuva par prezidentu, nodibināja sakarus ar Putina cilvēkiem, pateicoties savai 15 gadus ilgajai draudzībai ar Epstīnu.
Grāmatā "American Kompromat: How The KGB Cultivated Donald Trump" Ungers arī apgalvo, ka Epstīns paļāvās uz Krievijas suteneriem, kuri viņam piegādāja meitenes. Ungers uzskata, ka VDK pēctecis Krievijas Federālais drošības dienests, iespējams, ieguvis šantāžas materiālu no daudzajiem videoierakstiem, kuros Epstīns iemūžinājis savus slavenos un ietekmīgos draugus kopā ar meitenēm.