Vai Epstīns savulaik pasūtīja džemperus ar Latvijas karogu un savādiem iniciāļiem?
Smagos seksuālos noziegumos apsūdzētā, cietumā neskaidros apstākļos mirušā ASV finansista Džefrija Epstīna failos līdz šim Latvijas vārds pierakstīts lielākoties saistībā ar modes industrijas, teiksim tā, tumšākajām realitātēm. Taču atrodama ir arī kāda īsa sarakste, kurā uzvārdi nav minēti, taču, kuras saturs ir pagalam dīvains.
Konkrētā sarakste notikusi starp Epstīnu (jeevacation @ gmail.com) un Karīnu Šuljaku (karynashuliak @ icloud.com) – baltkrievieti, kuru finansists pazinis vismaz kopš 2012. gada.
“The New York Times” atsaucoties uz tā saucamajiem “Epstīna failiem”, savulaik vēstīja, ka finansists Šuljakai mantojumā bija iecerējis atstāt lielu daļu no savas bagātības un plānoja viņu precēt.
Sarakste par “latviešu džemperiem”
Abi sarakstījušies 2018. gada maija vidū. Sarunas saturs sākotnēji šķita neizprotams, iekams plašajā dokumentu klāstā neizdevās atrast tās turpinājumu.
Tā gada 16. maijā Epstīns, sev ierastā manierē ar daudzām kļūdām, Šuljakai raksta: “maek some swweats with m V z . medium zips and usual”
Tulkojums: “Uztaisi [pasūti] dažus džemperus [“swweats” – kļūdais saīsinājums no “sweatshirts”] ar m V z . vidējus rāvējslēdzējus un visu kā parasti”.
Šuljaka uz to atbild: “how many of each would you like and what colors?”
Tulkojums: “Cik daudzus tu gribētu un kādas krāsas?”
Epstīns atbild: “dark blue 3 ,and 3 and a latvian flag”
Tulkojums: “tumši zilus 3 un 3 ar Latvijas karogu”.
Šuljaka tad pārprasa: “Is that a joke about Latvian flag?:)”
Tulkojums: “Tas par to Latvijas karogu ir joks? :)”
Epstīns atbild īsi: “No joke”
Tulkojums: “Nav joks”
Bez papildu informācijas varētu būt grūti saprast, par ko abi vispār runā. Situāciju vieglāku nepadara arī fakts, ka Epstīns ierasti raksta ar ļoti daudzām kļūdām, savādiem saīsinājumiem un nepamatotām atstarpēm.
Taču starp abiem plašajā dokumentu klāstā atrodas šķietamais saziņas turpinājums.
Tajā Šuljaka 2018. gada 28. maijā raksta: “The latvian sweatshirts have been delivered to 71st.”
Tulkojums: “Latviešu džemperi ir piegādāti uz 71. [domājams – iela, adrese Ņujorkā]”
Epstīns atbild lakoniski: “hold for june 4”
Tulkojums: “pieturi līdz 4. jūnijam”
Iniciāļi...
Maldoties pa tā dēvētajiem Epstīna failiem, kopumā var atrast virkni e-pastu, kuros skandalozais finansists savulaik pasūtījis, piegādājis un apspriedis šāda veida džemperus daudzām citām personām, no kurām atsevišķas minētas arī vārdos, piemēram, amerikāņu IT uzņēmējs, filantrops Bils Geits.
Sarakstēs ir atrodama arī triviāla informācija par piegādes niansēm – kam uzlikts uz galda, kam ar “FedEx” piesūtīts utml.
Saprotams, ka “Latviešu džemperu” kontekstā interesanti ir Epstīna, iespējams, pasūtītie iniciāļi – “m V z”.
To, ka konkrētie burti, kurus viņš kopā ar Latvijas karogu gribējis uz džemperiem, varētu būt tieši iniciāļi, liek apsvērt nu jau bēdīgi slavena 2005. gada fotogrāfija ar Epstīnu, kurās viņš pats šāda apraksta džemperi valkā – Tumši zils, ar rāvējslēdzēju un valsts (Epstīna gadījumā ASV) karogu uz pleca un – iniciāļiem (Epstīna gadījumā “j E e” – Jeffrey Edward Epstein):
Šādi džemperi un personalizētas to replikas (Epstīna aizturēšanas, nāves un skandāla iespaidā) kādu laiku pat kļuva par sociālo tīklu fenomenu.
Kopīga Epstīna valkātajam džemperim un e-pastos aprakstītajiem “latviešu džemperiem” ir arī iniciāļu izkārtojuma stilistika – mazāks pirmais burts, liels otrais burts un mazāks trešais burts. Pastrīdēties gan var par to, kurš – otrais vārds vai uzvārds – ir pa vidu un lielāks.
Pastrīdēties, protams, var arī par to, kuram varētu piederēt e-pastos minētie iniciāļi “m V z”.