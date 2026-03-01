Pirmdien…” internetu gan sajūsmina, gan viegli šokē Eiropas Komisijas prezidentes Leienas reakcija uz notikumiem Irānā
Reaģējot uz strauji mainīgo drošības situāciju Tuvajos Austrumos, Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena pirmdien, 2. martā, sasaukusi īpašu Drošības kolēģijas sēdi, liecina politiķes paziņojums mikroblogošanas vietnē "X".
"Sekojot līdzi aktuālajai situācijai Irānā, es pirmdien sasaucu īpašu Drošības kolēģiju. Reģionālajai drošībai un stabilitātei ir ārkārtīgi svarīgi, lai Irānas nepamatotie uzbrukumi partneriem reģionā neizraisītu turpmāku eskalāciju," raksta EK prezidente.
Following the ongoing situation in Iran, I am convening a special Security College on Monday.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 28, 2026
For regional security and stability, it is of the utmost importance that there is no further escalation through Iran’s unjustified attacks on partners in the region.
Tomēr šis paziņojums sociālajos tīklos un starptautisko ekspertu vidū izpelnījies asu un neviennozīmīgu reakciju. Kritiķi, tostarp vairāki Eiropas Parlamenta deputāti, norāda uz Eiropas Savienības (ES) reakcijas lēnumu. Kamēr sabiedroto valstu gaisa spēki reģionā jau veic aktīvas operācijas un tiek ziņots par Irānas režīma augstāko amatpersonu likvidāciju, EK lēmumu pieņemšanu un oficiālu rīcības plānošanu atliek uz darba nedēļas sākumu.
Sociālo tīklu lietotāju un politikas komentētāju vidū izskanējusi ironiska kritika par ES prioritātēm. Tiek norādīts, ka Brisele pat kritisku krīžu brīžos šķietami koncentrējas uz birokrātiskām procedūrām, piemēram, datu aizsardzības regulu ievērošanu vai ietekmes uz vidi novērtējumu veikšanu militārajām operācijām.
Arī Eiropas Parlamenta deputāts Načo Sančess Amors paudis neizpratni par reakcijas trūkumu no ES institūcijām, kuru tiešā kompetencē ir drošības un aizsardzības jautājumi. Viņš norādījis uz "savādu klusēšanu" un procesuālu necaurredzamību laikā, kad nepieciešama tūlītēja ģeopolitiskā pozīcija.
Paredzēts, ka pirmdienas sēdē EK analizēs tālāko rīcību, lai mēģinātu mazināt saspīlējumu reģionā un koordinētu dalībvalstu vienoto pozīciju pret Irānas agresiju.
Jau vēstīts, ka Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.