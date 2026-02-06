Pēc Epstīna lietas materiālu publiskošanas Francijā prasa Arābu pasaules institūta vadītāja Langa atkāpšanos
Francijā arvien skaļāk izskan aicinājumi atkāpties Arābu pasaules institūta vadītājam Džekam Langam, kas minēts notiesātā dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas materiālos.
86 gadus vecais Langs ir augstākā Francijas amatpersona, kas minēta nesen publiskotajos Epstīna lietas materiālos. Pieminēšana dokumentos vēl nenozīmē, ka persona pastrādājusi noziegumu, bet tas met negatīvu ēnu uz reputāciju.
Francijas mediji ziņo, ka Langs, kas vada Arābu pasaules institūtu Parīzē, vairākkārt vērsies pie Epstīna ar lūgumiem pēc līdzekļiem vai pakalpojumiem, savukārt viņa meitas vārds parādās dokumentos, kas saistīti ar ārzonas uzņēmumu, kas viņai piederējis kopīgi ar Epstīnu.
Viņa meita, filmu producente Karolīna Langa, pirmdien atkāpās no Neatkarīgās producentu savienības vadītājas amata.
Langs, kas gandrīz 20 gadus atradies kultūras ministra un izglītības ministra amatā dažādās Francijas valdībās, ir noliedzis, ka būtu zinājis par Epstīna noziegumiem. Trešdien viņš atteicās atkāpties no Arābu pasaules institūta prezidenta amata, bet spiediens uz viņu pieaug, un Ārlietu ministrija, kas nodrošina pusi no institūta budžeta, ir pieprasījusi tikšanos ar viņu. "Ministrija viņu ir izsaukusi, un viņš tiks uzņemts svētdien," aģentūrai AFP pavēstīja ārlietu ministrs Žans Noels Baro.
Langs uzreiz neatbildēja uz AFP lūgumu sniegt komentāru, bet viņa advokāts skaidroja, ka svētdien plānotās tikšanās mērķis ir izprast Langa versiju. Advokāts noraidīja pieņēmumu, ka Epstīna lietas dokumenti liecinātu par ciešām saitēm starp Langu un Epstīnu.
Langs vada Arābu pasaules institūtu kopš 2013. gada. Institūta direktoru valde, kurā vienlīdz lielā skaitā ir arābu valstu vēstnieki un Francijas Ārlietu ministrijas izraudzītas amatpersonas, viņu iecēla amatā un trīs reizes ir pagarinājusi viņa pilnvaru termiņu.