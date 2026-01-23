Faktu pārbaudītājs par Trampa teikto Davosā: "Tā nebija runa, tā bija nepārtraukta melu straume"
Ikviena ASV prezidenta publiskā runa tiek rūpīgi vērtēta, ikviens tajā minētais apgalvojums vai fakts tiek izmalts pasaules vadošo mediju faktu pārbaudes dzirnavās.
Tramps neliek vilties – bez apvainojumiem, draudiem un lielīšanās ar saviem sasniegumiem viņa runa Pasaules ekonomikas forumā Davosā kļuva par gardu kumosiņu žurnālistiem, kuru darbs ir atmaskot publiskus melus.
Tramps – miera balodis
ASV 45. un 47. prezidenta Donalda Trampa uzruna Pasaules ekonomikas forumā Davosā tika īpaši gaidīta, ņemot vērā viņa nesenos paziņojumus par ieinteresētību ASV pievienot Dānijas teritoriju – Grenlandi. Pasaules politiķi pauda bažas, ka šāda Trampa pozīcija nopietni apdraud NATO eksistenci, jo, kā zināms, arī Dānija ir alianses dalībvalsts. Runas laikā gan ASV prezidents bija mazāk kareivīgs nekā savos izteikumos iepriekš un solīja šo “ledus gabalu” ar varu neiekarot, tikai teicās atcerēties visus, kas būs pret. Vēl Tramps informēja, ka bez viņa uz planētas jau būtu sācies otrais (?) vai drīzāk trešais pasaules karš (kurš tos var saskaitīt), un atgādināja, ka savas valdīšanas laikā jau paspējis pārtraukt astoņus karus. Tiesa gan, faktu pārbaudītāji šo apgalvojumu pieskaita pie nepatiesajiem. Forbes un The Guardian norāda, ka Trampa minētie astoņi kari (tostarp saspīlējums starp Indiju un Pakistānu vai strīds par Nīlas ūdeņiem) lielākoties bija diplomātiski incidenti, nevis aktīva karadarbība, vai arī konflikti turpinās joprojām. Viņa apgalvojums par ISIS sakaušanu “trīs nedēļās” atmaskots kā klaji meli – cīņa pret teroristiem bija ilgstošs process, kas sākās vēl pirms viņa.
Ģeopolitiskā fantāzija: Grenlande un “zelta kupols”
Savā runā Tramps nepieciešamību ASV iegādāties Grenlandi pamatoja ar “nacionālo drošību”, solot tur būvēt “lielāko zelta kupolu (pretraķešu aizsardzības sistēma), kāds jebkad uzbūvēts”, lai sargātu Ziemeļameriku. Lai pamatotu savu pozīciju, Tramps ar vieglu roku pārrakstīja vēstures lappuses: “Pēc kara mēs atdevām Grenlandi atpakaļ Dānijai. Cik stulbi mēs bijām!”
BBC un Time analītiķi nekavējoties norādīja uz šī naratīva absurdu. “ASV nekad nav piederējusi Grenlande, tātad nebija iespējams to “atdot”. Šī nav vienkārša faktu kļūda, bet gan mēģinājums radīt viltus vēsturisku precedentu jaunai agresīvai ārpolitikai.”
Donalds Tramps savā runā paziņoja, ka ASV sedzot 100 % alianses izmaksu. The Guardian to raksturo kā bīstamu retoriku, kas izrauta no konteksta un balstīta uz nepatiesiem finanšu datiem (reālais ASV ieguldījums budžetā ir ap 16 %), lai attaisnotu izolacionismu.
Enerģētikas karš: zaļais neprāts un Ķīnas neredzamie vēja parki
Savas runas ekonomiskajā blokā Tramps, kā jau ierasts, klupa krāgā Eiropas “zaļajam jaunajam krāpniecības plānam” (Green New Scam), apgalvojot, ka atjaunīgā enerģija iznīcina ekonomiku. Kā pierādījumu viņš minēja Ķīnu. “Viņi ražo vējdzirnavas stulbeņiem, kas tās pērk, bet paši tās neizmanto. Es Ķīnā neesmu redzējis nevienu vēja parku.”
Time un The New York Times norāda, ka Ķīna ir neapstrīdama pasaules līdere vēja enerģijā, 2024. gadā vien uzstādot 70 % no visas pasaules jaunajām jaudām. “Apgalvot, ka Ķīna neizmanto vēja enerģiju, ir tas pats, kas apgalvot, ka Saūda Arābija neizmanto naftu.”
Ekonomikas brīnuma brīnumainie cipari
Visbeidzot, lai pamatotu savu tēzi par “ekonomikas brīnumu”, kas sācies līdz ar viņa atgriešanos prezidenta krēslā, Tramps paziņoja, ka viņa iepriekšējā prezidentūras termiņa beigās “inflācija bija nulle”.
The New York Times ekonomikas apskatnieki atgādina – inflācija bija 1,4 %, nevis nulle. Arī Trampa solījums dzēst valsts parādu ar importa tarifiem (kas, pēc viņa teiktā, liks citām valstīm “maksāt miljardus”), tika atzīts par matemātiski neiespējamu, jo tarifus faktiski samaksā ASV patērētāji, turklāt to apjoms pret valsts parādu ir niecīgs.
Secinājums: bīstamā “patiesība”
Pasaules mediju vienotais secinājums pēc Davosas ir satraucošs. Trampa runa nebija vienkārši neprecīza – tā bija rūpīgi konstruēta “alternatīvā pasaule”, kurā vēsture (Grenlande), tehnoloģijas (Ķīnas enerģētika) un ģeopolitika (NATO un kari) tiek locīta, lai kalpotu vienam mērķim, proti, viņa kā neaizstājama līdera tēla veidošanai. CNN faktu pārbaudītājs Daniels Deils norāda: “Tā nebija runa, tā bija nepārtraukta melu straume, kas prasīja nevis analīzi, bet gan dezinformācijas dezinfekciju.”
