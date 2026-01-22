Tramps draud Eiropai ar tarifiem, Eiropas līderi Briselē gatavos atbildi
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šodien Briselē piedalīsies ārkārtas Eiropadomes sanāksmē, informēja Valsts kanceleja.
Centrālais jautājums sanāksmē būs aktuālie starptautiskie notikumi, tai skaitā transatlantiskās attiecības.
Eiropadomes priekšsēdētājs Antoniu Košta Eiropas Savienības (ES) ārkārtas samitu sasaucis, reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem piemērot muitas tarifus ES valstīm, kas iebilst pret ASV centieniem pārņemt Grenlandi.
Tramps paziņojis, ka domstarpību dēļ Grenlandes jautājumā no 1. februāra imports no astoņām ES dalībvalstīm tiek aplikts ar 10% lielu muitas nodokli.
Jaunie tarifi attieksies uz visu importu no Dānijas, Norvēģijas, Zviedrijas, Francijas, Vācijas, Lielbritānijas, Nīderlandes un Somijas. Gadījumā, ja netiks panākta vienošanās par Grenlandes pārdošanu ASV, no jūnija šis tarifs tiks paaugstināts līdz 25%.
Tikmēr ES apsver atbildes pasākumus pret ASV. Tie ietver tarifus 93 miljardu eiro apmērā, ar ko tiks aplikts imports no Savienotajām Valstīm, kā arī ierobežojumus amerikāņu uzņēmumiem, kas darbojas Eiropas tirgū.
Pasaules ekonomikas forumā Davosā Tramps trešdien paziņoja, ka neizmantos spēku, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi, taču uzstāja, ka ASV jābūt tās "īpašniekiem". Viņš pieprasīja tūlītējas sarunas par Grenlandes pāriešanu ASV īpašumā.