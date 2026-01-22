Lūk, kuru valstu līderi piekrituši darboties Trampa "miera padomē"
ASV prezidents Donalds Tramps aicinājis sevis izveidotajai "miera padomei" pievienoties aptuveni 60 pasaules valstu līderus. Kamēr Eiropas līderu reakcijas uz uzaicnājumiem ir skeptiskas, vairākas valstis, tai skaitā autoritārās, savu dalību padomē apstiprinājušas.
Jau ziņots, ka , ASV prezidents Donalds Tramps grasās izveidot “globālu miera padomi”, kurai "paredzēta plaša starptautiska loma". Kā liecina mediju rīcībā nonākušie statūti, padomes mērķis būtu "veicināt stabilitāti, atjaunot likumīgu pārvaldību un nodrošināt ilgstošu mieru konfliktu skartajos reģionos", un tā faktiski apietu ANO. Lūk, kuras no 60 valstīm, kas aicinātas padomei pievienoties, savu dalību ir apstiprinājušas":
- Baltkrievija. Putina sabiedrotais Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko apstiprinājis, ka parakstījis līgumu par iestāšanos Trampa miera padomē, lai kļūtu par dibinātājlocekli;
- Ungārija. Valsts premjerministrs Viktors Orbāns ir vienīgais Eiropas Savienības valsts līderis, kurš piekritis piedalīties Trampa miera padomē. Viņš paudis apņēmību pieņemt Trampa aicinājumu un norādījis, ka, "ja to ierosinājis Tramps, tas ir kā solījums par miera panākšanu";
- Krievija. Krievijas vadonis Vladimirs Putins ir saņēmis ielūgumu piedalīties "Miera padomē" un ir paziņojis, ka Krievija ir gatava samaksāt pastāvīgā padomes locekļa dalības maksu viena miljarda ASV dolāru apmērā, taču tikai no tiem līdzekļiem, kas jau ir iesaldēti ASV;
- Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu paziņojis, ka viņš pieņems Trampa ielūgumu piedalīties "Miera padomē". Sestdien Netanjahu birojs pauda sašutumu, ka padomei pievienoties uzaicināta arī Turcija un Katara, un uzsvēra, ka Trampa iniciatīva nav bijusi “saskaņota” ar Izraēlu;
- Ēģiptes prezidents Abdels Fatahs al Sisi paziņojis, ka viņš pieņems Trampa ielūgumu un piedalīsies "Miera padomē" un Ēģiptes Ārlietu ministrija apstiprināja, ka viņi par saņemto uzaicinājumu ir "gandarīti";
- Argentīnas prezidents un Trampa domu biedrs Havjers Milejs arī pievienosies padomei. "Ir liels gods saņemt šo ielūgumu un kļūt par padomes dibinātājvalsti," sociālajos tīklos norādīja Miljs;
- Marokas Ārlietu ministrija apstiprināja, ka karalis Mohammeds VI piedalīsies padomē un "atbalsta Trampa vīziju un apņēmību veicināt mieru pasaulē";
- Pakistānas premjerministrs Šahbazs Šarifs arī grasās apstiprināt savu dalību padomē. Pakistānas Ārlietu ministrija ir izteikusi prieku par iespēju "spēlēt konstruktīvu lomu miera procesā";
- Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans ir apstiprinājis dalību "Miera padomē". Viņš, kā arī septiņi citi Turcijas Ārlietu ministri, ir izteikuši vēlmi parakstīt dalības dokumentus;
- Saūda Arābijas kroņprincis Mohamads bin Salmans piedalīties padomē, ja viņa dalību apstiprinās Saūda Arābijas Ārlietu ministrs. Saūda Arābijai un ASV ir ilgstoša sadarbība vairākās jomās, tai skaitā ieroču tirdzniecībā.
Jāpiebilst, ka pats Donalds Tramps, saprotams, arī grasās būt padomes dalībnieks, taču ne kā ASV prezidents, bet gan kā privātpersona, kas nozīmē, ka Baltā nama saimnieks būs padomes "priekšsēdētājs" arī pēc viņa prezidentūras beigām.
Saskaņā ar publicētajiem statūtiem, Trampa vadītajā padomē neviens nevarētu izmantot veto tiesības. Galveno lēmumu pieņēmējs būtu pats Tramps, un kā viņš apgalvo, noteicošais lēmumu pieņemšanā būtu “veselais saprāts” un “pragmatisms”. Tikmēr biedriem, kas vēlētos pastāvīgu vietu padomē būtu jāsamaksā ASV viens miljards dolāru.
Tikmēr Francija jau paziņojusi, ka negrasās pievienoties Trampa "miera padomei", uz ko Tramps reaģējis ar draudiem - noteikt muitas tarifus Francijas šampanietim un vīnam 200% apmērā. Francijas vadošie politiķi šādus draudus nosaukuši par nepieņemamiem.