Pasaulē
Šodien 16:41
Tramps sola neiekarot Grenlandi, taču pieprasa nekavējoties sākt sarunas par tās nodošanu ASV īpašumā
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien paziņoja, ka neizmantos spēku, lai pārņemtu kontroli pār Grenlandi, taču uzstāja, ka ASV jābūt tās "īpašniekiem".
"Mēs, iespējams, neko nedabūsim, ja vien es neizlemšu izmantot pārmērīgu spēku, kur mēs, atklāti sakot, būtu neapturami, bet es to nedarīšu. Labi. Tagad visi saka: ak, labi. Tas, iespējams, ir lielākais paziņojums, ko esmu izteicis, jo cilvēki domāja, ka es pielietošu spēku," Tramps sacīja Pasaules ekonomikas forumā Davosā.
"Man nav jāizmanto spēks. Es nevēlos izmantot spēku. Es neizmantošu spēku," sacīja Tramps.
Vienlaikus viņš pieprasīja tūlītējas sarunas par Grenlandes pāriešanu ASV īpašumā.
"Tikai ASV var aizsargāt šo milzu zemes masu, šo milzu ledus gabalu, attīstīt to un uzlabot," norādīja Tramps. "Tas ir iemesls, kāpēc es cenšos nekavējoties uzsākt sarunas, lai vēlreiz apspriestu Grenlandes nonākšanu ASV īpašumā."