Tramps paziņojis, ka panācis ar NATO vienošanos Grenlandes jautājumā
ASV prezidents Donalds Tramps paziņojis, ka ir panācis vienošanos ar NATO aliansi "par Grenlandes jautājuma risināšanas ietvaru", un līdz ar to nepiemēros iepriekš plānotos tarifus astoņām Eiropas valstīm, kas pauda ar salu solidaritāti.
Sev piederošajā sociālajā tīklā "Truth Social" Tramps norādīja, ka šī vienošanās “būs lieliska” gan ASV, gan NATO sabiedrotajiem, taču nesniedza sīkāku informāciju par vienošanās niansēm, kas panāktas ar NATO ģenerālsekretāru Marku Ruti.
“Pamatojoties uz šo vienošanos, es nepiemērošu tarifus, kuriem bija jāstājas spēkā 1. februārī,” norādīja Baltā nama saimnieks.
Viņš arī atklāja, ka tiks uzsāktas sarunas par pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošanu Grenlandē, un šīs sarunas vadīs ASV viceprezidents Džemss Deivids Venss, ASV valsts sekretārs Marko Rubio un Trampa sūtnis Stīvs Vitkofs.
Jau ziņots, ka reaģējot uz ASV prezidenta Donalda Trampa draudiem Grenlandei, Eiropas Parlaments trešdien paziņoja, ka aptur ASV un ES tirdzniecības līguma ratifikāciju, par ko abas puses vienojās 2025. gada 27. jūlijā.
Papildus tam Francijas prezidents Emanuels Makrons rosināja iedarbināt tā dēvēto pretpiespiešanas instrumentu, kas varētu ierobežot ASV uzņēmumu piekļuvi ES iekšējam tirgum gadījumā, ja Tramps īstenos savus draudus – piemērot papildu tarifus astoņām Eiropas valstīm, kas janvārī, paužot solidaritāti ar Grenlandi, nosūtīja uz salu savus militāros pārstāvjus.