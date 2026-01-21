Pasaulē
Šodien 14:45
Tramps piedraud noslaucīt visu Irānu no zemes virsas
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudējis Irānai to iznīcināt, ja notiks uzbrukums viņam. Tramps komentēja mediju ziņoto, ka Irānas režīms ir izteicis nāves draudus viņam.
Prezidents raidorganizācijai "NewsNation" paziņoja, ka gadījumā, ja ar viņu kaut kas notiks, "visa valsts tiks uzlaista gaisā". Viņš sacīja, ka devis ļoti stingras instrukcijas. "Ja kaut kas notiks, viņi tos noslaucīs no zemes virsas," viņš piebilda.
Kā jau vēstīts, Irānā 28. decembrī sākās protesti saistībā ar dzīves dārdzību, kas izvērsās protestos pret teokrātisko režīmu. Apspiežot protestus, nogalināti vairāki tūkstoši protestētāju.
Tramps paudis atbalstu protestētājiem un brīdinājis Teherānu par "nopietnām sekām", ja demonstrantu nogalināšana turpināsies.