Tramps norāda, ka ASV ar "Ukrainas problēmu" neesot nekāda sakara
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien Davosā notiekošajā Pasaules ekonomikas forumā paziņoja, ka "Ukrainas problēma" ir jārisina Eiropai un NATO, nevis ASV.
"Viņiem nepatīk tas, ko mēs darām - es runāju par NATO, es runāju par Eiropu. Ukrainas problēma ir jārisina viņiem, nevis mums," pauda ASV prezidents. "ASV ir ļoti tālu [no Ukrainas], mūs šķir liels, brīnišķīgs okeāns. Mums ar to nav nekāda sakara," norādīja Tramps.
Pēc tam Tramps piebilda, ka šodien plāno tikties ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski. Vēlāk viņš precizēja, ka plāno tikties ar Zelenski ceturtdien, nevis trešdien. "Iespējams, ka viņš šobrīd atrodas auditorijā," sacīja Tramps.
Jāpiemin, ka Zelenskis, saistībā ar Krievijas uzbrukumiem Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, savu braucienu uz Davosu ir atcēlis. Šopēcpusdien Zelenskim bija tikšanās par situāciju Ukrainas enerģētikas nozarē, kas pēdējā laikā pakļauta īpaši intensīviem Krievijas karaspēka triecieniem. Šo triecienu dēļ šorīt Kijivā 4000 māju nebija apkures, un četri Ukrainas apgabali bija bez elektrības.
Atlikta Ukrainas atjaunošanas plāna parakstīšana
Davosā tika plānots paziņot par vienošanos starp Ukrainu, Eiropu un ASV par 800 miljardu ASV dolāru plānu Ukrainas atjaunošanai, tomēr nu plāna parakstīšana ir atlikta, vēsta britu laikraksts "Financial Times", atsaucoties uz sešiem avotiem.
Tas noticis, saistībā ar Trampa draudiem pakļaut Grenlandi un Trampa rosināto "miera padomi". Trīs sarunbiedri, kas ir informēti par diskusijām par šo dokumentu, laikrakstam pastāstīja, ka pirmdien to bija paredzēts apspriest ar augstākajām valsts drošības amatpersonām, taču ASV pārstāvis sarunās neieradās.
Divi Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim tuvi avoti laikrakstam pastāstīja, ka viņš atteicies doties uz Davosu, ja vien netiks garantēta saturīga tikšanās ar Trampu, kurā tiktu parakstīts Ukrainas atjaunošanas plāns.
Pēdējo nedēļu laikā noticis bezprecedenta saasinājums ASV attiecībās ar citām rietumvalstīm, jo Tramps draudējis pārņemt ASV kontrolē Grenlandi - citas NATO dalībvalsts Dānijas autonomo teritoriju -, neizslēdzot iespēju pielietot militāru spēku. Francijas prezidents Emanuels Makrons piedāvāja Trampam ceturtdien Parīzē rīkot G7 samitu, kā kuluāros notiktu arī sarunas ar Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, taču Tramps no šī piedāvājuma atteicās.