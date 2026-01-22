Tramps draud Eiropai ar bargu sodu, ja tā mēģinās sist pa ASV ekonomiku un pārdot ASV obligācijas
ASV prezidents Donalds Tramps ceturtdien draudēja ar lieliem pretpasākumiem, ja Eiropas valstis, lai izdarītu spiedienu uz Vašingtonu, pārdotu ASV Valsts kases obligācijas.
"Ja tas notiktu, no mūsu puses būtu lieli pretpasākumi, un mums ir visas kārtis," Tramps sacīja telekanāla "Fox Business" raidījumā. Viņš atzina, ka Eiropas valstīm ir daudz ASV valsts obligāciju.
Starp ASV un Eiropu saasinājusies spriedze saistībā ar Vašingtonas pretenzijām uz Dānijas autonomo teritoriju Grenlandi, kā iemeslu minot Savienoto Valstu nacionālās drošības intereses. Trampa draudi piemērot muitas tarifus Eiropas valstīm par to, ka tās nepiekrīt viņa prasībai iegūt Grenlandi, šonedēļ satricināja pasaules finanšu tirgus.
Taču Pasaules Ekonomikas forumā Davosā Tramps trešdien atkāpās no draudiem ar spēku atņemt Grenlandi Dānijai un paziņoja, ka tomēr nenoteiks jaunus tarifus Eiropas valstīm.
Novērotāji uzskata, ka Eiropai šajā situācijā ir ekonomiska ietekme, jo Eiropas NATO valstu turējumā ir ASV valsts obligācijas vairāk nekā divu triljonu dolāru vērtībā. Ja pieskaitītu arī Kanādas turējumā esošās obligācijas, tad saskaņā ar ASV valdības datiem šis skaitlis pieaugtu līdz aptuveni trim triljoniem dolāru.
Jau ziņots, ka vairāki Ziemeļvalstu pensiju fondi pārdod ASV valsts obligācijas, šādu lēmumu skaidrojot ar Savienoto Valstu pašreizējās administrācijas neprognozējamību un valsts parādsaistību kāpumu.