Grenlandieši iesmej par Trampu un "amerikāņu kultūru", parodējot ASV ielās tik bieži redzamos "narkomānus-zombijus". VIDEO
Pieaugot ģeopolitiskajai spriedzei saistībā ar ASV prezidenta Donalda Trampa vēlmi iegūt Grenlandi, sociālajos tīklos strauju popularitāti iemantojis video, kurā vietējie iedzīvotāji izsmej tā dēvēto "amerikāņu kultūru".
Video parakstu "Ienesam amerikāņu kultūru Grenlandē", kuru vietnē "TikTok" publicējis lietotājs "@pov_fromarctic", redzamas divas personas, kuras atdarina narkotiku reibumā esošu cilvēku raksturīgo saliekšanās pozu - skatu, kas diemžēl bieži novērojama ASV pilsētu ielās.
@pov_fromarctic Greenland x USA 🇬🇱🇺🇸 #usa #greenland #culture #fyp ♬ Fortunate Son - Creedence Clearwater Revival
Šī reakcija seko Trampa atkārtotajiem paziņojumiem, ka ASV drošības apsvērumu dēļ nepieciešams iegūt Grenlandi, apgalvojot, ka Kopenhāgena nespēj to aizsargāt.
Pasaules ekonomikas forumā Davosā Tramps norādīja, ka neplāno izmantot spēku, lai gan, ja viņš izlemtu lietot "pārmērīgu spēku", ASV būtu "neapturamas". "Es nevēlos lietot spēku. (..) Viss, ko Savienotās Valstis prasa, ir vieta, ko sauc par Grenlandi," sacīja prezidents, pieprasot tūlītējas sarunas par Grenlandes pāriešanu ASV īpašumā.
"Tikai ASV var aizsargāt šo milzu zemes masu, šo milzu ledus gabalu, attīstīt to un uzlabot," norādīja Tramps. "Tas ir iemesls, kāpēc es cenšos nekavējoties uzsākt sarunas, lai vēlreiz apspriestu Grenlandes nonākšanu ASV īpašumā."
Tikmēr 2025. gada janvārī veiktā "Verian" aptauja liecina, ka tikai 6% Grenlandes iedzīvotāju atbalsta pievienošanos ASV.