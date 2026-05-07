Latgales dronu incidents satricina valsts dienaskārtību: sasauktas vairākas ārkārtas sēdes
Pēc ceturtdienas rītā Latgalē notikušā dronu incidenta sasauktas vairākas ārkārtas sēdes valsts un pašvaldību līmenī.
Ņemot vērā dronu incidentu Latgalē, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) šodien plkst. 10 sasaukusi Krīzes vadības sēdi, premjere informē tviterī.
Siliņa uzdevusi ziņot par notikušo atbildīgajiem ministriem, amatpersonām un iesaistītajām pašvaldībām.
Tāpat sasaukta Saeimas Nacionālās drošības komisijas sēde. Paredzēts, ka komisijas sēde sāksies plkst. 12.45 un piedalīties tajā aicināti Valsts policijas, Nacionālo bruņoto spēku (NBS) un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) pārstāvji.
Sasaukta arī Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sēde.
"Šorīt runājām ar atbildīgajiem dienestiem. Ne Daugavpilī, ne Augšdaugavas novada teritorijā draudi nepastāv," sociālajos tīklos uzsver Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!").
Viņš arī sola, ka Daugavpils sniegs visu nepieciešamo atbalstu Rēzeknei.
Savukārt Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Atbrīvošanas Alejā 93, Rēzeknē, pulksten 12.00 notiks preses konference par Latvijas teritorijā nokritušajiem bezpilota lidaparātiem.
Kā zināms, ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas uzglabāšanas objektu.
Patlaban zināms par diviem nokritušiem droniem, no kuriem otrs vēl tiek meklēts.
Pēc Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.