Apdraudējums Latvijas gaisa telpā ir beidzies
Ceturtdienas rītā Balvu, Ludzas un Rēzeknes novados izsludinātais apdraudējums gaisa telpā ir beidzies, liecina paziņojums mājaslapā "112.lv".
"Nacionālie bruņotie spēki informē, ka apdraudējums gaisa telpā ir beidzies un papildus informācija sekos NBS sociālo tīklu kontos "Latvijas armija"," teikts paziņojumā.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas uzglabāšanas objektu.
Pēc NBS pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu.
NBS kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Armija ir pastiprinājusi pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.