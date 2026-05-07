Siliņa pēc dronu incidenta Latgalē sagaida atbildīgo ministru ziņojumus
Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pēc dronu incidentu Latgalē beigām sagaida atbildīgo ministru ziņojumus par notikušo, tviterī paziņojusi premjere.
Viņa aicina iedzīvotājus sekot līdzi Latvijas armijas un atbildīgo amatpersonu norādēm.
Siliņa uzsver, ka viņa ir pastāvīgā saziņā ar aizsardzības un iekšlietu ministriem, kā arī valsts drošības iestādēm.
Ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti, no kuriem vismaz viens nokritis Rēzeknē, bojājot naftas uzglabāšanas objektu.
Pēc Nacionālo bruņoto spēju (NBS) pieprasījuma plkst. 4.09 VUGD Ludzas, Balvu un plkst. 4.43 Rēzeknes novadā izsūtīja šūnu apraides paziņojumu. Paziņojumā minētais apdraudējums joprojām nav atcelts.
NBS atgādina - kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, ir iespējama tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts.