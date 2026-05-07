Rinkēvičs pēc trauksmes Latgalē: tās ir tiešas Krievijas agresijas sekas
Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs nācis klajā ar paziņojumu saistībā ar dronu incidentiem Latgalē, norādot, ka notikušais ir tiešas Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas.
Rinkēvičs informē, ka telefoniski sazinājies ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Jāni Tutinu un Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju Guntaru Skudru.
Valsts prezidents pateicies pašvaldībām un atbildīgajām iestādēm par rīcību šajā situācijā.
“Diemžēl tās ir tiešas Krievijas agresijas pret Ukrainu sekas,” paziņojumā uzsvēris Rinkēvičs.
Jau ziņots, ka pēc plkst. 4 Balvu novadā, Ludzas novadā un Rēzeknes novadā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā. Ap plkst. 8.30 bruņotie spēki paziņoja par apdraudējuma noslēgšanos.
NBS vēstīja, ka ceturtdienas agrā rītā Latvijas gaisa telpā no Krievijas ielidojuši vairāki bezpilota lidaparāti un divi nokrituši.
Arī pēc saullēkta gaisā virs Rēzeknes bija redzami un dzirdami lidaparāti, vēstīja aculiecinieki.
Iedzīvotāji ziņoja arī par trokšņiem, kas līdzinās iznīcinātāju lidojumiem.