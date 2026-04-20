“Runā tikai čukstus…”: Rosļikovs stāsta par Latvijas krievvalodīgo briesmīgo stāvokli
Uz Baltkrieviju aizbēgušais prokrieviskais Saeimas eksdeputāts un pašreizējais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs sniedzis plašu interviju Krievijas propagandas medijam “RIA Novosti” un šoreiz pārspējis pats sevi, stāstot par krievu šaušalīgo dzīvi Latvijā.
Tie, kas ikdienā it visur dzird krievu valodu gan Rīgā, gan citās pilsētās, un nereti paaugstinātos toņos, acīmredzami cieš no halucinācijām — Rosļikovs apgalvo, ka krievvalodīgie Latvijā ir spiesti savā starpā sarunāties čukstus, lai neizraisītu negatīvu reakciju.
“Ja jūs šodien atbrauksiet uz Latviju un paklausīsieties, kā krievi savā starpā sarunājas — čukstus… Jo sabiedriskā vietā tu ļoti viegli vari izraisīt negatīvu reakciju,” stāstīja Rosļikovs svētdien publicētajā intervijā.
Rosļikovs piebilda, ka “rusofobiskā” politika liek krievvalodīgajiem justies nedroši, savukārt varas iestāžu spiediens uz Latvijā dzīvojošajiem krieviem, var izraisīt viņu atteikšanos no nacionālās un kulturālās identitātes, turklāt “dažreiz pat likums nav vajadzīgs”, un cilvēkus var vienkārši ar ikdienas psiholoģisku spiedienu nomākt tiktāl, ka viņi paši sāk atteikties no savas identitātes.
Bet par to, ka Rosļikovs atbalsta Krieviju un Baltkrieviju, viņš ar ģimeni regulāri saņēmuši fiziskas izrēķināšanās draudus no “Ukrainas nacionālistisko organizāciju pārstāvjiem”. “Regulāri zvanīja Ukrainas nacionālistiskas partijas, manuprāt, “Svoboda”, pārstāvji… Detalizēti stāsti, kā atņems dzīvību un veselību maniem bērniem, manai ģimenei. Kā tiks sadalīti līķi, ko darīs ar manu sievu — intīmās detaļās,” “RIA Novosti” stāstīja Rosļikovs.
Viņš stāstīja, ka par draudiem tika ierosināta krimināllieta, taču policija piedāvāja viņam uzturēšanos konspiratīvā dzīvoklī bez piekļuves radiniekiem, paziņām, internetam un telefonam, kas ir “faktiskais cietums”. Savukārt reāla zvanītāju meklēšana nenotika, viņš apgalvoja. “Cilvēki, kuri saprot speciālo struktūru darbu, zina, ka nav problēmas noteikt personu, kas trīs reizes zvana uz jūsu mobilo telefonu un runā vismaz trīs minūtes. Pilnīgi nekādas. Runāsim atklāti. Turklāt mēs skaidri zinām, ka viņš zvanīja no Latvijas.” Rosļikovs piebilda, ka pēc 90 dienu “izmeklēšanas imitācijas” policija pieņēma lēmumu, ka zvanītāju noteikt nav izdevies. Viņš piebilda, ka viņa automašīnā tika atrastas noklausīšanās ierīces un GPS izsekošanas sistēma, taču pašvaldības drošības dienests tā arī nenoskaidroja, kas tās uzstādījis.
Rosļikovs arī pastāstīja, ka Latvijas varas iestādes meklē veidu, kā viņam atņemt deputāta mandātu. “Jau ir sāktas valdības aptaujas, izsūtītas cilvēkiem, kā viņi reaģēs, ja tiks pieņemts īpašs (..) “Rosļikova likums”, kas man atņems deputāta mandātu pilsētas likumdošanas sapulcē. Tas nozīmē — viņi grib pieņemt atsevišķu likumu, lai mani no turienes izmestu.”
15. aprīlī viņš attālināti piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē, debatēs nepiedaloties un balsojot "atturoties" par katru jautājumu. Vēlāk vakarā Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs (P) sociālajos tīklos solīja, ka turpmāk Rosļikovam dalība pašvaldības sanāksmēs attālināti tiks liegta. "Ņemot vērā, ka Rosļikovs pats ir apliecinājis, ka atrodas Baltkrievijā un no turienes šodien mēģināja pieslēgties komitejas sēdei, turpmāk pēc mana uzdevuma viņam dalība attālināti tiks liegta." "Pieslēgšanās pašvaldības darba norisei no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis, nav pieļaujama," klāstīja politiķis, "ja Rosļikovs vēlēsies pieslēgties legālā veidā, tas būs iespējams tikai no ieslodzījuma iestādes Latvijā."
Savukārt soctīklos Rosļikovs paziņojis, ka drīzumā Latvijā mainīsies viss un viņš atgriezīsies.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā 9. aprīlī nolēma grozīt Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu. Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Pats Rosļikovs pēc ierašanās Baltkrievijā sarīkoja preses konferenci Minskā, kurā ne tikai visādi slavēja vietējo režīmu, bet izteica mājienus arī par nākotni Latvijā. "Šobrīd es esmu pārstāvis un vadītājs vienīgajam politiskajam spēkam Baltijā, kas pauž atbalstu Baltkrievijai, Krievijai un iestājas par labām kaimiņattiecībām,” viesnīcas “Belarusj” preses centrā sarīkotajā pasākumā uzsvēra Rosļikovs. Viņš arī aicināja Baltkrievijas iedzīvotājus neticēt runām, ka Eiropā dzīve esot labāka nekā Baltkrievijā. “Vislabākais Eiropā — tā ir pasaka, tēls. Patiesībā Eiropa bukletos un reālajā dzīvē ir divas pilnīgi atšķirīgas lietas. Baltkrievija atrodas uz pareizā ceļa. Pie jums brauc cilvēki no Baltijas valstīm, no citām valstīm. Es atveru sociālos tīklus un redzu, kā latvieši slavē dzīvi Baltkrievijā, šejienes labklājību. Cilvēki brauc un parāda, ka patiesībā šeit ir brīnišķīga dzīve un viss ir.”
Rosļikovs toreiz arī paziņoja, ka ar savu vizīti Baltkrievijā vēlējies parādīt, ka Baltijas valstīs “ir ne tikai nacionālisti, kuri kašķējas un aicina uz militārām darbībām, bet arī saprātīgi politiķi, politiskie spēki, kas vēlas draudzēties un runāt”, vēsta BelTA. “Esmu pārliecināts, ka viss, kas šodien notiek, nav šķērslis un nav beigas. Tas ir ceļš, kas mums jāiziet. Atcerieties vienu vienkāršu lietu: nākotnē pilnīgi viennozīmīgi būs pārmaiņas. Tāpēc kaut kādas šodienas grūtības un diskomforta momenti ir tā cena, ko mēs ar jums samaksāsim.”
Savukārt izdevumam “sb.by” Rosļikovs pastāstīja, kā Latvijas iedzīvotājiem labāk propagandēt Baltkrievijas “kārtību”, ko diktators Aleksandrs Lukašenko iedibinājis savos 32 gados pie varas. “Šobrīd vienīgais veids, kā Baltkrievija var komunicēt ar eiropiešiem, ir darbs sociālajos tīklos. Ir svarīgi saprast, ka ļoti daudz kanālu strādā pret jums. To uzdevums ir noniecināt jūsu republikas labo darbu un potenciālu. Tas jāsaprot visiem mediju nozares darbiniekiem. Jāfilmē vairāk, aktīvāk jāklāsta sava patiesība. Cilvēki Eiropā šobrīd dzīvo pastāvīgā sasprindzinājumā, nepārtraukti sajūtot kara tuvošanos. Godīgu teikšu, kad atbraucu šeit uz Baltkrieviju, var uzelpot.”
Kādēļ gan Eiropā kopš 2022. gada ļaudis dzīvo kara gaidu sasprindzinājumā, draudzību ar karu Ukrainā sākušo Krieviju un tās uzticamāko atbalstītāju Baltkrieviju alkstošais Rosļikovs nepastāstīja. “Nedomājiet, ka Baltijas valstīs ir tikai ienaidnieki. Diemžēl šodien likumdošanas ceļā mums tik ļoti aizver muti un informācijas iespējas ir tik ierobežotas, ka cilvēki, kuri iestājas par draudzību un stratēģiskām attiecībām ar jums, nevar runāt. Tomēr Baltkrievija ir potenciāli spēcīgs, svarīgs un stratēģisks partneris Latvijai. Nekad pat neapsveriet domu atdot kaut vienu metru savas zemes nevienam, ne par kādiem bukletiem un skaistiem Eiropas stāstiem. Aizsargājiet, turieties līdz pēdējam un saprotiet: šodien Baltkrievija ir vienīgais veselā saprāta un labu attiecību centrs.”
Jāpiebilst, ka Rosļikovam Latvijā sākotnēji tika inkriminēta arī palīdzība ārvalstij pret Latviju vērstā darbībā, tomēr šajā daļā kriminālprocess Valsts drošības dienestā (VDD) tika izbeigts, jo izmeklēšanas laikā netika iegūti pietiekami pierādījumi. Videoierakstos apsūdzētais apzināti iekļāva Krievijas propagandas medijos tradicionāli lietotos nepatiesos apgalvojumus par neonacismu Latvijā, uz nesaticību provocējošus, naidīgi vērstus apgalvojumus par Latvijā veiktu krievvalodīgo iedzīvotāju vajāšanu un apspiešanu, kā arī pauda nepatiesus apgalvojumus par pilnīgu krievu valodas lietošanas aizliegumu Latvijas krievvalodīgajiem, uzsverot, ka šī būs "cīņa starp cilvēcisko un zvērisko", informēja prokuratūrā. Prokuratūra uzskata, ka savā uzrunā viņš tīši un apzināti iekļāva paša izdomātus, patiesībai neatbilstošus apgalvojumus ar mērķi Latvijas politisko eliti pārstāvošās partijas un sabiedrību, kas atbalsta valsts konstitucionālās vērtības, tostarp latviešu valodu un tās aizsardzību, attēlot kā naidīgi noskaņotu pret krievvalodīgajiem, krievu kultūru un valodu, gatavu pret krievvalodīgajiem veikt represijas.
Pagājušā gada novembrī Rosļikovs partijas "Stabilitātei!" kongresā paziņoja, ka Latvija ir bankrotējusi, Eiropa ir dziļā bedrē, ar eiro būs cauri, un Latvijai nebūs citas izejas, kā vien "iet klanīties" Krievijai un Baltkrievijai, kur ar ekonomiku ir viss kārtībā. Vienīgā izeja ir atgriezties Vladimira Putina Krievijas un Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas apskāvienos. "Mums vienīgā izeja būs — lai mani par to nosoda — atkal iet pie kaimiņiem un viņiem klanīties, toreiz paziņoja Rosļikovs. Viņiem ir dzīva ekonomika, viņiem ir dzīva nauda, viņiem ir sava valūta, cita varianta nav!"
Savukārt Lāčplēša dienā Rosļikovs bija publicējis priekpilnu vēstījumu, ka Latvijā esot izbeigta pret viņu ierosinātā krimināllieta "par sadarbošanos ar Krieviju". "Savējos nepametam - tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!" viņš pateicās saviem atbalstītājiem, atkārtojot Krievijas propagandas iecienīto saukli kopš 2022. gada invāzijas Ukrainā. Pirms tam Rosļikovs apgalvoja, ka par sadarbošanos ar Krieviju un krievu valodas aizsardzību viņam var nākties cietumā pavadīt pat 25 gadus.
Pagājušā gada jūnijā toreizējais Saeimas deputāts Rosļikovs izpelnījās skandalozu slavu, kad no tribīnes savā runā nosodījis “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mēs esam vairāk!”, parādot rupju žestu.
Pēc kriminālprocesa sākšanas Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija viņu gaida atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt. “Ja viņš kādreiz izrausies no šī režīma, citādāk to nevar nosaukt, rokām, esmu pārliecināts, ka Krievija viņu pieņems.” Arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs ļoti nopriecājās par Rosļikova uzstāšanos, dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” ierādot īsto vietu.