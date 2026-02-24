“Pilnīga vadības nekompetence!” bijušais “Stabilitātei!” biedrs Judins atklāj virkni nesmukumu Rosļikova partijas aizkulisēs
Skandalozo, prokrievisko partiju “Stabilitātei!” salīdzinoši īsā laikā pametuši vairāki prominenti biedri. Līderis Aleksejs Rosļikovs notiekošo gan tieši, gan netieši skaidro ar “specdienestu spiedienu”, taču biedri to sauc par Rosļikova izdomājumu.
Ar visnotaļ skarbām atklāsmēm par to, kā lietas notikušas partijas iekšienē nesen sociālajos tīklos dalījās “Stabilitātei!” bijušais valdes loceklis Igors Judins.
“Daudzi uzskata, ka mana izstāšanās ir saistīta ar kaut kādu “specdienestu spiedienu”. Paskaidrošu – piecu gadu laikā, kopš kļuvu par partijas biedru, neesmu sajutis ne mazāko spiedienu no jebkādiem specdienestiem. Neesmu saukts uz pārrunām, man pavisam noteikti nav draudēts,” paskaidro Judins.
“Tas ir mīts, kurš radīts, lai paskaidrotu, kādēļ cilvēki izstājas no šīs partijas,” uzsver deputāts. Judins gan arī piebilst, ka lēmumu pamest “Stabilitātei!” nav pieņēmis arī dēļ tā, ka partija šobrīd ir nonākusi likumu sargājošo iestāžu redzeslokā un saņēmusi brīdinājumu no Ģenerālprokuratūras.
“Galvenais iemesls manam lēmumam aiziet bija pilnīga frakcijas vadības nekompetence. Parlamenta darbs nevar aprobežoties vien ar videoklipiņu filmēšanu sociālajiem tīkliem. Tam ir jābūt regulāram, konstruktīvam komandas darbam, kura, diemžēl nebija,” skarbs ir Judins. Šī politiskā spēka frakciju Saeimā vada Svetlana Čulkova.
“Man bija arī jautājumi partijas vadībai, taču, diemžēl līmenis, kādā šī vadība komunicē – teiksim tā – ir, kur augt... lūk, iemesli, kuru dēļ lēmu pamest frakciju, partiju un darboties kā neatkarīgs deputāts,” videoklipā pauž Judins.
Alekseja Rosļikova vadītā partija "Stabilitātei!" 14. Saeimas vēlēšanu rezultātu gaidās
Vai “Stabilitātei!” liktenis sašūpojies?
Šomēnes no politiskās partijas "Stabilitātei!" valdes izslēgti vēl divi locekļi - Saeimas deputāti Igors Judins un Jefimijs Klementjevs.
Judins un Klementjevs 14. Saeimā tika ievēlēti no "Stabilitātei!" saraksta, bet pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām viņi partiju pametuši un pašlaik darbojas kā pie frakcijām nepiederoši deputāti.
Pašlaik "Stabilitātei!" valdē palikuši vēl pieci locekļi - partijas līderis, Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs un Svetlana Čulkova, Ruslans Vereščagins, Nataļja Marčenko-Jodko un Vjačeslavs Ciganovs.
Kā ziņots, šī gada sākumā "Stabilitātei!" pameta vairāki deputāti – Dmitrijs Kovoļenko, Iļja Ivanovs, Judins un Amils Saļimovs, līdz ar to izjuka partijas Saeimas frakcija, kurā vairs nebija minimāli nepieciešamie pieci parlamentārieši. Partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja Svetlana Čulkova klāstīja, ka "Stabilitātei" turpinās darbu parlamentā kā četri neatkarīgi deputāti.
Frakciju var izveidot ne mazāk kā pieci deputāti, kas ievēlēti Saeimā no viena nosaukuma deputātu kandidātu saraksta, turklāt frakcijas piederību mainīt nav iespējams. Tādējādi no viena kandidātu saraksta ievēlētie deputāti var izveidot tikai vienu frakciju un nevar iestāties citā.
Sākotnēji "Stabilitātei" frakcijā pēc Saeimas vēlēšanām bija 11 cilvēki.
Rosļikovs apņēmies ignorēt Ģenerālprokuratūru
Partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs vairāku deputātu aiziešanu no partijas frakcijām aģentūrai LETA skaidroja gan ar domstarpībām par Ukrainas jautājumiem, gan ar, viņaprāt, pret partiju vērstu "specdienestu spiedienu".
Tāpat vēstīts, ka Ģenerālprokuratūra ir pabeigusi pārbaudi par partijas "Stabilitātei" darbības atbilstību Politisko partiju likuma prasībām un izteikusi partijai brīdinājumu.
Brīdinājums izteikts, jo prokuratūra ir saskatījusi Politisko partiju likumā noteikto aizliegumu pārkāpumus. Likuma normas paredz, ka partijai tās darbībā aizliegts vērsties pret Latvijas vai citu demokrātisku valstu neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas vai citas demokrātiskas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, kā arī aicināt nepildīt likumus.
Rosļikovs ir paziņojis, ka Ģenerālprokuratūras brīdinājumā izteiktās prasības nepildīs, kas var novest pie lēmuma par partijas slēgšanu, pret ko politiķis savukārt būšot gatavs tiesāties.