Šis dabas objekts netālu no Rīgas glabā noslēpumu, par ko daudzi nezina: kāpēc to tik stingri aizsargā?
Babītes ezers ir viens no lielākajiem Latvijas ezeriem, taču tā vidējais dziļums ir mazāks par cilvēka augumu.
Tieši šī seklā ūdens dēļ ūdenskrātuve ir ne tikai ievainojama un ātri aizaug, bet arī īpaši vērtīga dabai: šeit ligzdo un migrācijas laikā atpūšas desmitiem putnu sugu, kuru dēļ teritorija tiek aizsargāta jau vairākas desmitgades.
Babītes ezeru viegli var uzskatīt par parastu lielu ūdenskrātuvi netālu no Rīgas: niedres, laivas, makšķernieki, putni, zemi krasti. Taču patiesībā tas ir viens no neparastākajiem Latvijas ezeriem. Tas ir viens no lielākajiem valsts ezeriem pēc platības, bet tajā pašā laikā paliek ļoti sekls: aprakstos parasti norāda vidējo dziļumu ap 1–2 metriem. Tieši šī īpatnība lielā mērā izskaidro, kāpēc Babīte tik ātri aizaug, kāpēc šeit ir tik daudz putnu un kāpēc liela daļa teritorijas ir aizsargāta.
Galvenais iemesls seklumam ir ezera izcelsme. Babīte pieder pie retajiem Latvijas lagūnas ezeriem. Tas nav dziļš ledus ezers, bet bijusi piekrastes lagūna seno Litorīna jūras laikos. Šādas ūdenskrātuves veidojās zemajos piekrastes rajonos, kur ūdens tika atdalīts no jūras ar nogulsnējumiem, krasta vaļņiem un pakāpeniski pārvērtās par neatkarīgu ezeru. Tāpēc Babīte ir liela pēc platības, bet ne dziļa: tai ir plata, plakana gulta un ļoti nelieli dziļuma svārstību diapazoni.
Dabas aizsardzības departaments apraksta Babītes ezeru kā eutrofisku ezeru, tas ir, ūdenskrātuvi, kas bagāta ar uzturvielām un ūdens augiem. Šādiem ezeriem aizaugšana ir dabisks process, lai gan cilvēka darbība apkārt notekūdeņu baseinam to var paātrināt.
Babītes seklumam ir arī praktiskas sekas: ezers ļoti atkarīgs no vēja, ūdens līmeņa un plūdiem. Atvērtā sekla ūdenī viļņi ātri paceļ grunts nogulsnes, tāpēc ūdens var izskatīties dubļains. Turklāt ezera krasti daļēji ir aizsargāti ar dambjiem: saskaņā ar Mārupes novada datiem, krasti un pieguļošās poldera teritorijas ir nostiprinātas, jo plūdu laikā ūdens līmenis var pacelties aptuveni par diviem metriem. Tas vēlreiz parāda, ka Babīte nav tikai "atpūtas ezers", bet daļa no sarežģītas ūdens sistēmas zemās piekrastes līdzenumā.
Tieši seklums padara Babīti īpaši vērtīgu dabai. Cilvēkam sekls, aizaugušs ezers var šķist neērts: mazāk vietu peldēšanai, grūtāk pārvietoties ar laivu, daudz niedru. Taču putniem tas ir gandrīz ideāls biotops. Šeit ir patvēruma vietas, barošanās teritorijas, ligzdošanas vietas, atpūtas vietas migrācijas laikā un spalvu maiņas laikā. Babīte tiek uzskatīta par vienu no labākajām Latvijas teritorijām putnu novērošanai: pēc Mārupes novada datiem, šeit reģistrētias 184 putnu sugas, no kurām 36 ligzdo ezera teritorijā.
Tieši ornitoloģiskā vērtība ir viens no galvenajiem iemesliem ezera aizsardzībai. Teritorijai ir dabas rezervāta statuss un tā ir iekļauta Natura 2000 tīklā. Aizsargājamā teritorija aizņem 2988 hektārus, un pats rezervāts tika izveidots jau 1957. gadā. Dabas aizsardzības departamenta datu szerint, šeit konstatētas putnu sugas no ES Putnu direktīvas I pielikuma.
Svarīgi ir arī tas, ka Babītes vērtība neaprobežojas tikai ar pašu ūdenskrātuvi. Apkārt ezeram saglabājušās mitrās pļavas – retā dzīvesvietu tipu, kas reģionā saglabājies tikai atsevišķos fragmentos, galvenokārt gar Lielupi. Šādas pļavas nepieciešamas ne tikai putniem: tās ir daļa no dabiskās sistēmas, kas aiztur ūdeni, uztur bioloģisko daudzveidību un kalpo kā pārejas zona starp ezeru, upi un lauksaimniecības teritorijām.
Tāpēc rezervātā darbojas ierobežojumi. Tie nav izdomāti "pret atpūtniekiem" vai makšķerniekiem, bet saistīti ar jutīgākajiem posmiem putnu dzīvē. Pavasarī un vasarā dažādās ezera daļās tiek noteikti sezonāli aizliegumi: ierobežota pārvietošanās, uzturēšanās atsevišķās zonās un saimnieciskā darbība. Dabas aizsardzības departaments 2026. gada maijā īpaši atgādināja, ka ierobežojumi nepieciešami ūdensputnu mierīgai ligzdošanai, pavasara migrācijai un laikam, kad putni audzina mazuļus un maina spalvas.
Dabai pat īss traucējums nepareizajā laikā var radīt sekas. Ja laiva, makšķernieks vai atpūtnieki ieiet slēgtajā zonā ligzdošanas laikā, putni var pamest ligzdu vai mazuļus. Atklātā seklā ezerā, kur pat šķiet, ka patvēruma vietu ir daudz, drošas vietas patiesībā ir ierobežotas: piemērotās niedres, saliņas un seklos ūdeņus vienlaikus izmanto daudzu sugu putnu.
Babīte arī joprojām ir populāra makšķerēšanas vieta. Ezerā sastopama liela zivju daudzveidība: asaris, karpa, zandarts, līdaka, rauda, karūsas u.c.. Taču šeit darbojas tāds pats princips: rekreācijas izmantošana iespējama tikai, ievērojot dabas rezervāta noteikumus, sezonālos aizliegumus un noteiktos maršrutus.