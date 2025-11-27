Rosļikovs: Latvijas vienīgā izeja būs iet klanīties Krievijai un Baltkrievijai, tikai tur ir dzīva ekonomika un nauda!
Politiskās partijas "Stabilitātei!" līderis Aleksejs Rosļikovs savā "Facebook" kontā publicējis fragmentu no savas runas partijas kongresā, kurā stāstīja, ka Latvija ir bankrotējusi, Eiropa ir dziļā bedrē, ar eiro būs cauri, un Latvijai nebūs citas izejas, kā vien "iet klanīties" Krievijai un Baltkrievijai, kur ar ekonomiku ir viss kārtībā.
"Ja mēs pašlaik katru gadu nesaņemsim vismaz 2 miljardu eiro aizdevumu no Eiropas, mums ir vāks. Kā saucas jūsu ģimenes stāvoklis, kad katru mēnesi izdzīvošanai jums no kaimiņa ir jāaizņemas 500 eiro, kurus nevarat atdot? Jūs esat bankrotējuši. Un tagad mēs skaidri saprotam, ka esam bankrotējuši," klātesošajiem stāstīja Rosļikovs.
Melna nākotne nav tikai Latvijai, bet arī pārējai Eiropai. "Ko mēs darīsim, vai mūsu valstij ir plāns tam brīdim, kad eiro sāks brukt, un tas arī ir neizbēgami, jo Eiropa šodien atrodas tādā pašā stāvoklī. Lielo valstu, tādu kā Francija un Vācija, parādu apmērs sasniedz triljonus eiro. Triljonus!"
Vienīgā izeja ir atgriezties Vladimira Putina Krievijas un Aleksandra Lukašenko Baltkrievijas apskāvienos. "Mums vienīgā izeja būs — lai mani par to nosoda — atkal iet pie kaimiņiem un viņiem klanīties. Viņiem ir dzīva ekonomika, viņiem ir dzīva nauda, viņiem ir sava valūta, cita varianta nav!"
Viņš uzskata, ka ar Krieviju un Baltkrieviju ne tikai vajag "steidzami vienoties", bet arī vajag pilnībā atvērt Latvijas robežu ar šīm valstīm pilnvērtīgai ekonomiskai sadarbībai, kā arī atteikties no visām sankcijām, kuras Krieviju nekādi neietekmē.
Lāčplēša dienā Rosļikovs bija publicējis priekpilnu vēstījumu, ka Latvijā esot izbeigta pret viņu ierosinātā krimināllieta "par sadarbošanos ar Krieviju". "Savējos nepametam - tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!" viņš pateicās saviem atbalstītājiem, atkārtojot Krievijas propagandas iecienīto saukli kopš 2022. gada invāzijas Ukrainā. Pirms tam Rosļikovs apgalvoja, ka par sadarbošanos ar Krieviju un krievu valodas aizsardzību viņam var nākties cietumā pavadīt pat 25 gadus. “Savējos nepametam – tagad es zinu, ka tie nav tikai vārdi!” savā “Telegram” kanālā pavēstīja Rosļikovs. “Mana krimināllieta par “sadarbību ar KF” ir izbeigta. Tikai pateicoties cilvēku uzmanībai un atbalstam visā pasaulē, tas ir fakts!”
Vienlaikus Rosļikovs stāsta, ka viņam vēl draudot līdz 5 gadu ieslodzījums par runāšanu krievu valodā Saeimā. Par savu rupjo žestu, eksdeputāts, acīmredzot, bija piemirsis. “Savukārt lieta par “nacionālā naida kurināšanu” par to, ka es, pēc izmeklēšanas domām, runāju agresora (krievu) valodā no parlamenta tribīnes – tiek nodota tiesai! Līdz 5 gadu brīvības atņemšanas un pastāv iespēja par nosacītu sodu.” “Krievu valoda — tā ir mana valoda!” paziņoja Rosļikovs, pateicoties gan saviem atbalstītājiem, gan politiķiem ārpus Latvijas un Eiropas. “Krievu valoda – tā ir diplomātija, draudzība un nākotne.”
Dažas dienas pirms tam Rosļikovs šausminājās par savu likteni, kā Latvijā soda par runāšanu krievu valodā un draudzēšanos ar Krieviju. “Eiropā par slepkavību dod septiņus gadus, bet par to, ka aizstāvi krievus, par to, ka aizstāvi krievu valodu, par to, ka aizstāvi savas tiesības būt pašam, — 25, un tev nav absolūti nekādas alternatīvas!”
Savukārt Valsts drošības dienests apliecināja, ka turpina izmeklēšanu 9. jūnijā sāktajā kriminālprocesā pret Rosļikovu. Patlaban Rosļikovam ir piemērots aizdomās turētā statuss par Krimināllikuma 78. panta otrajā daļā minēto noziedzīgo nodarījumu, proti, darbību, kas vērsta uz naida un nesaticības izraisīšanu starp latviešiem un krieviem un ko veikusi valsts amatpersona.
Jāpiebilst, ka uzreiz pēc kriminālprocesa sākšanas Krievijā pauda aicinājumus Rosļikovam piešķirt politisko patvērumu. Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs atzina, ka diez vai Krievija varētu palīdzēt Rosļikovam, tomēr gaida viņu atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt. “Diez vai mēs varam. Viņš ir šo tiesību subjekts, viņš ir šīs valsts pilsonis,” par Krievijas iespējām palīdzēt aģentūrai TASS jūnijā norādīja Peskovs. “Ja viņš kādreiz izrausies no šī režīma, citādāk to nevar nosaukt, rokām, esmu pārliecināts, ka Krievija viņu pieņems.” Pirms tam viņš pauda gandarījumu par Rosļikova skandalozo uzstāšanos Saeimas sēdē. Toreiz Rosļikovu izraisīja no parlamenta sēžu zāles pēc tam, kad viņš savā runā nosodījis “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mēs esam vairāk!”, parādot rupju žestu. “Tas, ka šādas saprāta balss izpausmes rodas pat Baltijas valstīs, ir iepriecinoši,” aģentūra TASS citēja Kremļa runasvīra teikto. Peskovs toreiz piebilda, ka Saeimas reakcija uz Rosļikova performanci bija paredzama.
Toreiz garām nepagāja arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš nopriecājās par Rosļikova uzstāšanos, dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” ierādot īsto vietu. “Pirms A. Puškina dzimšanas dienas pieklājīgi cilvēki visu skaidri izskaidroja nelabojamajiem rusofobiem dzimtajā krievu valodā!” mikroblogošanas vietnē “X” sajūsmināts rakstīja Medvedevs, šoreiz atturoties no histēriskām lamām, ar kurām viņš ir slavens savās publikācijās “Telegram” kanālā.