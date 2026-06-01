19 gadus ilgs pētījums atklāj negaidītu patiesību par sēdošu dzīvesveidu
Gadu gaitā ārsti un zinātnieki mums vienmēr atkārtoja vienu un to pašu: pārāk ilga sēdēšana ir kā jaunā smēķēšana, kas, starp citiem veselības traucējumiem, būtiski palielina demences risku.
Tomēr jaunākie zinātniskie pētījumi apgriež šo uzskatu kājām gaisā. Izrādās, ka pati sēdēšana ne vienmēr ir galvenais ienaidnieks jūsu smadzenēm – izšķiroša nozīme ir tam, kā jūs sēžat.
Liels pētījums, kas publicēts žurnālā "American Journal of Preventive Medicine", parādīja, ka "mentāli aktīvas" sēdēšanas aizstāšana ar "mentāli pasīvu" būtiski samazina demences risku. Ko tas nozīmē vienkāršā valodā un kā pasargāt savu smadzeni, kamēr sēžat?
Zinātnieki mūsu sēdēšanas paradumus sadalīja divās kategorijās, un to ietekme uz smadzeņu šūnām atšķiras kā diena un nakts.
Mentāli pasīva sēdēšana: piemēram, ilgstoša televīzijas skatīšanās, bezgalīga sociālo tīklu "skrollēšana", gulēšana uz dīvāna utt.
Mentāli aktīva sēdēšana: piemēram, lasīšana, krustvārdu mīklu risināšana, biroja darbs, rakstīšana, šaha spēlēšana vai pat stratēģiskas datorspēles.
Zinātnieki no vadošā Zviedrijas Karolinska institūta analizēja vairāk nekā 20 000 pieaugušo (vecumā no 35 līdz 64 gadiem) datus, kuriem tika sekoja ārkārtīgi ilgu periodu – veselus 19 gadus.
Dalībnieki aprakstīja savus sēdēšanas paradumus, fizisko aktivitāti un dzīvesveidu, un pēdējā pētījuma posmā šos datus salīdzināja ar oficiālajiem veselības un mirstības reģistriem.
Rezultāts? Mentāli aktīva sēdēšana bija saistīta ar būtisku demences riska samazināšanos salīdzinājumā ar tiem, kas pavadīja stundas pie televizora.
"Lai gan jebkura sēdēšana prasa no ķermeņa minimālu enerģiju, mentālā aktivitāte arī ir svarīga," skaidroja pētījuma vadītājs Mats Halggrens. Viņš piebilda, ka sēdošs dzīvesveids ir plaši izplatīts, bet tas ir riska faktors, ko mēs paši varam ļoti viegli mainīt. "Ar vecumu ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt fizisko aktivitāti, bet mums jāpaliek arī mentāli aktīviem, pat sēžot."
Šī ir satraucoši svarīga ziņa laikā, kad demence un Alcheimera slimība piedzīvo strauju izplatību visā pasaulē, raksta "Fox News".