Rīgas domi aicinās vērtēt, vai Rosļikovam pienākas deputāta alga
Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks rosinās Rīgas domei izvērtēt iespēju neizmaksāt atalgojumu Rīgas domes deputātam Aleksejam Rosļikovam, ņemot vērā, ka deputāts šobrīd atrodas ārpus Latvijas un, iespējams, nepilda savus tiešos pienākumus. Deputāta atalgojums ir cieši saistīts ar faktisku pienākumu izpildi, tostarp dalību domes un komiteju sēdēs, darbu komisijās un darba grupās, kā arī citu ar mandātu saistītu pienākumu veikšanu.
“Iedzīvotājiem ir tiesības sagaidīt, ka ievēlētie pārstāvji Rīgas domē aktīvi un atbildīgi pilda savus pienākumus. Ņemot vērā šobrīd publiski pieejamo informāciju, Aleksejs Rosļikovs atrodas Baltkrievijā un plāno tur uzturēties, bet Latvijā viņš ir izsludināts meklēšanā, jo viņam ir piemērots drošības līdzeklis - apcietinājums. Tas nozīmē, ka viņš apzināti izvairās no tiesas procesa un neatrodas Latvijā. Šādā situācijā ir pilnīgi nepieņemami, ka persona, kura ne tikai nepilda deputāta pienākumus, bet faktiski izvairās no tiesiskās atbildības, turpina saņemt atalgojumu no Rīgas iedzīvotāju līdzekļiem. Tas rada pamatotus jautājumus par viņa iespējām pildīt Rīgas domes deputāta pienākumus, jo, ja deputāts nepiedalās domes un komiteju sēdēs, neiesaistās komisiju un darba grupu darbā, netiekas ar iedzīvotājiem un nepilda citus amata pienākumus, tad atalgojuma izmaksas pamatotība ir nopietni izvērtējama. Ja Rosļikovs neplāno atgriezties Latvijā un nespēj pildīt savus pienākumus, Rīgas iedzīvotājiem nav viņš jāuztur ar deputāta atalgojumu, vēl pie tam, ka viņš šobrīd atrodas valstī, kas atbalsta agresoru,” norāda Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks.
Rīgas domes deputāts atalgojumu saņem saskaņā ar Rīgas domes 2021. gada 27. janvāra lēmumu Nr. 346 “Par darba samaksu Rīgas domē”, kurā paredzēts, ka deputāta mēnešalga tiek izmaksāta par pienākumu izpildi – dalību sēdēs, darbu komisijās un darba grupās, tikšanos ar vēlētājiem, normatīvo aktu izpēti un citu ar deputāta darbu saistītu aktivitāšu veikšanu – un tiek aprēķināta proporcionāli nostrādātajam laikam.
Vienlaikus, lai lemtu par deputāta pilnvaru anulēšanu, atbilstoši Pašvaldības domes deputāta statusa likuma 4. panta pirmajai daļai ir nepieciešams konstatēt, ka deputāts trīs mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm.
Šādu lūgumu bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins, tiesai sanākot uz sēdi krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu.
Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.