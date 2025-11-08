"25 gadi cietumā!": Rosļikovs prognozē savu nākotni un sola turpināt aizstāvēt krievu tiesības
Prokremliskais Rīgas domes deputāts Aleksejs Rosļikovs ("Stabilitātei") piektdien publicējis emocionālu aicinājumu saviem piekritējiem, apgalvojot, ka par sadarbošanos ar Krieviju un krievu valodas aizsardzību viņam var nākties cietumā pavadīt pat 25 gadus.
“Eiropā par slepkavību dod septiņus gadus, bet par to, ka aizstāvi krievus, par to, ka aizstāvi krievu valodu, par to, ka aizstāvi savas tiesības būt pašam, — 25, un tev nav absolūti nekādas alternatīvas!” žēlojās bijušais Saeimas deputāts Rosļikovs, kurš šovasar izpelnījās skandalozu slavu ar rupjo žestu no Saeimas tribīnes.
Viņš paziņoja, ka tiesas process pret viņu, visticamāk, sāksies nākamā gada sākumā un viņu “simtprocentīgi droši notiesās”. Savukārt notiesājošais spriedums parādīšot, cik ļoti Eiropa ir “nožēlojama”.
Nesen Valsts drošības dienests (VDD) apliecināja, ka šogad 9. jūnijā sāktajā kriminālprocesā Rosļikovam joprojām ir piemēroti vairāki drošības līdzekļi - liegums izbraukt no valsts un aizliegums mainīt dzīvesvietu. Kriminālprocess sākts, izvērtējot Rosļikova izteikumus 5. jūnija Saeimas sēdē, kā arī citas pēdējā laika aktivitātes. 16. jūnijā VDD aizturēja un nopratināja Rosļikovu. VDD arī veica kriminālprocesuālas darbības četros ar Rosļikovu saistītos objektos, savukārt septembra vidū VDD iepriekš sāktā kriminālprocesā veica Rosļikova un viņam piederošās automašīnas kratīšanu.
VDD jau vairākkārt ar partijas "Stabilitātei!" vadītāju ir veicis preventīvas pārrunas, brīdinot par paredzēto kriminālatbildību noziedzīgu nodarījumu veikšanas gadījumā.
Jāpiebilst, ka uzreiz pēc kriminālprocesa sākšanas Krievijā pauda aicinājumus Rosļikovam piešķirt politisko patvērumu. Krievijas diktatora Vladimira Putina runasvīrs Dmitrijs Peskovs atzina, ka diez vai Krievija varētu palīdzēt Rosļikovam, tomēr gaida viņu atplestām rokām, ja viņam izdosies aizbēgt. “Diez vai mēs varam. Viņš ir šo tiesību subjekts, viņš ir šīs valsts pilsonis,” par Krievijas iespējām palīdzēt aģentūrai TASS jūnijā norādīja Peskovs. “Ja viņš kādreiz izrausies no šī režīma, citādāk to nevar nosaukt, rokām, esmu pārliecināts, ka Krievija viņu pieņems.” Pirms tam viņš pauda gandarījumu par Rosļikova skandalozo uzstāšanos Saeimas sēdē. Toreiz Rosļikovu izraisīja no parlamenta sēžu zāles pēc tam, kad viņš savā runā nosodījis “rusifikācijas seku novēršanas” deklarāciju un, noslēdzot savu runu, krieviski iesaucās: “Mēs esam vairāk!”, parādot rupju žestu. “Tas, ka šādas saprāta balss izpausmes rodas pat Baltijas valstīs, ir iepriecinoši,” aģentūra TASS citēja Kremļa runasvīra teikto. Peskovs toreiz piebilda, ka Saeimas reakcija uz Rosļikova performanci bija paredzama.
Накануне Дня рождения А. С. Пушкина приличные люди доходчиво всё объяснили махровым русофобам на родном, русском! pic.twitter.com/ksB3k92KTl— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) June 5, 2025
Garām nepagāja arī odiozais Krievijas eksprezidents un pašreizējais Krievijas Drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks Dmitrijs Medvedevs, kurš nopriecājās par Rosļikova uzstāšanos, dzimtajā valodā “nelabojamiem rusofobiem” ierādot īsto vietu. “Pirms A. Puškina dzimšanas dienas pieklājīgi cilvēki visu skaidri izskaidroja nelabojamajiem rusofobiem dzimtajā krievu valodā!” mikroblogošanas vietnē “X” sajūsmināts rakstīja Medvedevs, šoreiz atturoties no histēriskām lamām, ar kurām viņš ir slavens savās publikācijās “Telegram” kanālā.
Ja jau Krievijas augstākās amatpersonas pievērsušās Rosļikovam, steigšus “Glābiet Rosļikovu!” akcijā iesaistījās arī Kremļa sulaiņi Valsts domē. Piemēram, “patriotiskās” frakcijas “Spravedļivaja Rossija - Za pravdu” vadītājs Sergejs Mironovs — tas pats, kurš savulaik algotņu grupējuma “Vagner” un tās īpašnieka Jevgēņija Prigožina slavas ziedu laikos lielījās ar viņa uzdāvināto veseri (ar ko sist visus nepatriotus un citus dzimtenes nodevējus), bet pēc 2023. gada jūnija Prigožina dumpja izgāšanās un viņa likvidēšanas veseri noslēpa dziļi atvilktnē — sarunā ar “TV Centr” stāstīja, ka visiem spēkiem ir jāpalīdz “varonim” Rosļikovam. “Esmu pārliecināts, ka Krievijai jādara viss iespējamais, lai palīdzētu krievu patriotam Aleksejam Rosļikovam. Būt krievam mūsdienu Latvijā – tas jau ir varoņdarbs, bet būt deputātam šādā nacionālistiskā Saeimā un tur aizstāvēt savu tautiešu tiesības — tas ir divtik liels varoņdarbs,” stāstīja Mironovs.
Jāpiebilst, ka šis veseris kļuva par krievu okupantu armijas salašņu simbolu pēc tam, kad sociālajos tīklos 2022. gada beigās parādījās video, kurā "vagnerieši" ar veseri nosit "savējo nodevēju" Jevgeņiju Nužinu, kurš pirms tam bija padevies ukraiņu gūstā. Lieki teikt, ka Nužins bija tāds pats salašņa kā viņa slepkavas, jo 1999. gadā saņēma 24 gadu ieslodzījumu par slepkavību, bet par bēgšanas mēģinājumu dabūja vēl, līdz 2022. gada jūlijā piekrita viņa koloniju apmeklējušā Prigožina aicinājumam "izpirkt" savu vainu, slepkavojot ukraiņus. Tiesa, karot lāga nesanāca, jo jau 4. septembrī viņš padevās Ukrainas armijai un vēlāk intervijā "Cenzor.net" redaktoram Jurijam Butusovam apgalvoja, ka iestājās "Vagner", lai tiktu ārā no kolonijas un ātri padotos ukraiņiem. 13. novembrī ar "Vagner" saistītajā "Telegram" kanālā "Grey Zone" parādījās video, kurā "vagnerieši" viņu tiesā un nosit.
Te vēl Mironovs plātās ar Prigožina veseri.
В курятнике, простите, в Twitter куры раскудахтались. Очень интересно наблюдать за их кудахтаньем. Коротко скажу. Горд, что Евгений Пригожин подарил мне кувалду. Горд, что СРЗП в полном составе поддержала СВО. Ребята, кудахтайте, но помните: если что, кувалда у меня в кабинете. pic.twitter.com/Ykk6wsG1Fy— Сергей Миронов (@mironov_ru) January 26, 2023
“Krimināllieta pret viņu ir spilgts atspoguļojums valsts varas politikai, kura ir kļuvusi par vienu no pasaules rusofobijas līderēm. Oficiālās Rīgas rīcībai nav nekāda sakara ar taisnīgumu un valsts drošību – tā ir nelikumīga krievu un visu krievvalodīgo Latvijas iedzīvotāju aizstāvju vajāšana.” Mironovs uzskata, ka Krievijas iestādēm jāveic visi iespējamie pasākumi, lai nepieļautu izrēķināšanos ar “šo vientuļo varoni, kurš aizstāv Krievu pasauli”. “Protams, viņam vienkāršotā veidā būs jāsniedz politiskais patvērums un Krievijas pilsonība, ja viņš vērsīsies ar attiecīgu lūgumu,” uzsvēra Mironovs, un Krievijai “aktīvāk ir ārzemēs jāaizsargā krievi”, izmantojot arī apmaiņas.
Savukārt savulaik ASV cietumā pasēdējusī, bet nu Valsts domes maizē esošā Marija Butina, kura šobrīd darbojas Starptautisko attiecību komitejā, paziņoja, ka “varonis” Rosļikovs aizstāv ne tikai krievu valodu, bet arī krievu kultūru, kuru Baltijas valstīs cenšas “atcelt”. “Aleksejs Rosļikovs dara ļoti svarīgu darbu, viņš paliek uzticīgs saviem principiem un aizstāv ne tikai krievu valodas, bet arī vispār krievu kultūras saglabāšanas nozīmi, kuru šobrīd, jo īpaši Baltijas valstīs un citās Rietumu pasaules valstīs, cenšas “atcelt”. Tāpēc, protams, viņš ir mūsu varonis, un šāda darbība ir ļoti svarīga pasaulē. Un pēcteči, protams, viņu neaizmirsīs,” izdevumam “gazeta.ru” paziņoja Butina. Viņa ieteica Rosļikovam pārcelties uz dzīvi Krievijā paša drošības labad. “Attiecībā uz viņa dzīvi Krievijā: diemžēl šobrīd tikai pastiprinās rusofobijas tendence, tāpēc no viņa paša un viņa ģimenes drošības viedokļa, jā, iespējams. Tomēr pirmām kārtām tam jābūt viņa lēmumam. Cik ļoti viņš ir gatavs atstāt savas dzimtās vietas un pieņemt lēmumu, ka viņš vēlas būt Krievijā? Bet jāuzstāj uz savu, lai kur mēs neatrastos, un jāpaliek uzticīgam saviem principiem.”