"Varbūt vienīgi no cietuma..." Kleinbergs liedz Baltkrievijā esošajam Rosļikovam turpmāk pieslēgties domes sēdēm
Ņemot vērā, ka uz Baltkrieviju aizbēgušais Rīgas domnieks Aleksejs Rosļikovs trešdien mēģinājis attālināti pieslēgties Rīgas domes komitejas sēdei, turpmāk viņam šāda iespēja tiks liegta, saziņas vietnē "X" informēja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs ("Progresīvie").
Mērs norādīja, ka pieslēgšanās pašvaldības darba norisei no valstīm, kas nav Eiropas Savienības un NATO dalībvalstis, nav pieļaujama.
Ņemot vērā, ka Aleksejs Rosļikovs pats ir apliecinājis, ka atrodas Baltkrievijā un no turienes šodien mēģināja pieslēgties komitejas sēdei, turpmāk, pēc mana uzdevuma, viņam dalība attālināti tiks liegta.— Viesturs Kleinbergs (@VKleinbergs) April 15, 2026
"Ņemot vērā, ka Aleksejs Rosļikovs pats ir apliecinājis, ka atrodas Baltkrievijā un no turienes šodien mēģināja pieslēgties komitejas sēdei, turpmāk, pēc mana uzdevuma, viņam dalība attālināti tiks liegta," paziņoja Kleinbergs. Viņš arī ironiski piebilda: "Ja Rosļikova kungs vēlēsies pieslēgties legālā veidā, tas būs iespējams tikai no ieslodzījuma iestādes Latvijā."
Portāls Jauns.lv jau ziņoja, ka Rosļikovs šodien attālināti piedalījās Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē. Debatēs deputāts nepiedalījās, taču balsoja "atturoties" par katru darbakārtības jautājumu.
Rīgas mērs jau iepriekš skaidroja, ka Rosļikovam, ilgstoši neapmeklējot domes sēdes, varētu tikt anulētas viņa deputāta pilnvaras. Pašvaldība pēc nepieciešamības vērtēs situāciju, un, ja deputāts triju mēnešu laikā bez attaisnojoša iemesla nepiedalīsies vairāk nekā pusē no domes kārtējām sēdēm, viņa pilnvaras var anulēt dome vai viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs.
Kā vēstīts, Rīgas pilsētas tiesa Latgales priekšpilsētā nolēma grozīt uz Baltkrieviju izceļojušā Rosļikova drošības līdzekli, piemērojot viņam apcietinājumu. Šādu lūgumu tiesai bija pieteicis prokurors Kaspars Andruškins krimināllietā, kurā Rosļikovs apsūdzēts par nacionālā naida kurināšanu. Vienlaikus apsūdzēto nolemts izsludināt meklēšanā, un tiesas procesā pasludināts pārtraukums līdz viņa atrašanai.
Pats Rosļikovs iepriekš atzina, ka atrodas Baltkrievijā, un skaidroja, ka neieradās uz tiesas sēdi un neatgriezās Latvijā, jo baidījies par savu dzīvību, jo bija saņēmis telefoniskus draudus "nogriezt viņam galvu".
Pēc Rosļikova vārdiem, Valsts drošības dienests (VDD) esot piedāvājis viņam pusgadu dzīvot slēptā dzīvoklī, bet viņš atteicies, jo negribējis sagaidīt, kad izteiktie draudi tiks realizēti.
Politiķis tiek apsūdzēts par nacionālā un etniskā naida izraisīšanu, savukārt viņš pats uzskata, ka šī lieta pret viņu ir politisks pasūtījums.