FOTO: ar stāvovācijām nosvin Imanta Kalniņa 85 gadu jubileju; koncertprogramma nākamgad izskanēs Dzintaros

Imanta Kalniņa jubilejas koncerti Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”
Pagājušās nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars" aizvadīti divi vērienīgi komponista Imanta Kalniņa 85 gadu jubilejai veltīti koncerti "Imantam Kalniņam – 85. Virs galvas mūžīgs piena ceļš", kurus publika uzņēma ar stāvovācijām un kopīgu sadziedāšanos.
Īpašajos jubilejas koncertos uz skatuves kāpa grupas "Turaidas Roze", "Autobuss debesīs", "Raxtu Raxti", "Menuets", dziedātāja Aleksandra Špicberga, mūziķis Jānis Strazdiņš, kā arī Liepājas Simfoniskais orķestrisdiriģenta Andra Veismaņa vadībā un citi mākslinieki.
Koncertos izskanēja daudzas no Imanta Kalniņa pazīstamākajām melodijām, tostarp "Svētku diena", "Saulgriežu cikls", "Ar straumēm uz jūru", fināls no spēlfilmas "Pūt, vējiņi!", "Lilioma dziesma", "Uvertīra Fa mažorā" un citi skaņdarbi, vedot klausītājus emocionālā ceļojumā cauri komponista bagātīgajai daiļradei.
Jubilejas koncerti notika ar Liepājas pašvaldības atbalstu.
Organizatori informē, ka šī pati koncertprogramma atkārtoti izskanēs 2027. gada 3. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Savukārt jau 25. jūlijā Cēsu pils parka estrādē tiks svinēta leģendāro Imantdienu 50 gadu jubileja un Cēsu 820. dzimšanas diena, pulcējot plašu mākslinieku loku.
